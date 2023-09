Marocco terremotato ieri sera

Ieri sera il Marocco è stato colpito da un sisma. Sono tanti, centinaia, con molti morti purtroppo, feriti e sfollati. Colpiscono in particolare le immagini che giungono villaggio montuoso di Moulay Brahim nella provincia di Al-Haouz, l'epicentro del terremoto più mortale del Marocco. Secondo un primo bilancio le vittime sono oltre 800 in diverse province e migliaia di persone sono rimaste senza casa. Molti edifici fatti di fango sono andati letteralmente in polvere, mentre altri sono gravemente danneggiati.

Solidarietà dalla Regione Toscana al Marocco dopo il devastante terremoto che ha causato centinaia di vittime e la distruzione di interi quartieri e città: "Una tragedia enorme - commenta il presidente Eugenio Giani - siamo vicini alla popolazione colpita e alla numerosa comunità marocchina che risiede nella nostra regione. Siamo pronti a dare tutto l'aiuto che ci verrà richiesto attraverso la nostra protezione civile".

Per sostenere gli interventi di Caritas Italiana per questa emergenza, si può utilizzare il conto corrente postale n. 347013, o donazione on-line, o bonifico bancario specificando nella causale "Terremoto Marocco" tramite: