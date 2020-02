"Terra di Prato" torna sabato 15 febbraio

Alcuni appuntamenti open air del week-end nella città laniera

Sabato 15 febbraio, dalle 8 alle 13 in piazza del Mercato nuovo si rinnova l'appuntamento con il mercato della filiera corta " Terra di Prato", frutta e verdura di stagione, uova, pane di Prato, formaggio a latte crudo, carni e salumi toscani, pesce pescato del Tirreno, per arricchire di sapore e gusto le proprie tavole.

Domenica 16 febbraio vede il ritorno, in piazza Mercatale della manifestazione " Mercatale via", che ha visto gli albori nel 2014 proprio in questa piazza, di recente riqualificata nel suo spazio verde.

Per dar modo ai cittadini di vivere a pieno il giardino, curiosando al contempo fra le bancarelle, la manifestazione è stata programmata nell'area pedonalizzata asfaltata, adiacente agli stessi giardini.

Vi si possono trovare oggetti di antiquariato e vintage, pezzi di artingegno fatti a mano sia per la casa che per la persona, bigiotteria e accessori. Circa una ventina gli operatori privati presenti dalle 9.00 alle 18..

E infine, in via Firenze, sempre domenica 16 febbraio si svolgerà la manifestazione ricreativa organizzata da il Consorzio Il Mercato, circa 60 ambulanti di generi alimentari e non, tutto il giorno.