Terme di Saturnia Natural Destination, tempio di longevità in Maremma

Un’estate nel segno del rinnovamento: dal 24 luglio riapriranno il Resort, il Golf e il Club, pronti a offrire una rinnovata esperienza di soggiorno grazie a un progetto di restyling del 1919 Restaurant e de La Stellata Trattoria e alla creazione di una nuova area relax a bordo Sorgente.

Il 1919 Restaurant fine dining del resort accoglierà i suoi ospiti con un nuovo design d’interni e con un’elegantissima veranda a sfioro sulla sorgente: una perfetta cornice per pasti rilassanti, dove perdere lo sguardo tra i colori accessi dei tramonti maremmani e farsi cullare dal dolce suono dello sgorgare dell’acqua.

La nuova area relax invece, che sorgerà con vista Sorgente e adiacente al Bagno Romano, è stata concepita per una nuova esperienza di benessere: uno spazio interamente dedicato al comfort e alla quiete più pura, dove rigenerarsi circondati dalla bellezza della natura “pieds dans l’eau”.

A fine luglio verrà inoltre inaugurata La Stellata Trattoria, un country restaurant di tradizione maremmana, che con una veste nuova saprà regalare irresistibili viaggi nei sapori e nei piaceri della vera cucina toscana. Il locale completamente rinnovato, preserverà il suo charme e la sua autenticità: Il casale originario sarà ampliato con una veranda e un pergolato che si affacciano sulla campagna circostante e lo splendido Campo da Golf 18 buche del resort, permettendo una perfetta fusione tra interno ed esterno grazie alle ampie vetrate apribili.

La filosofia culinaria della La Stellata di Terme di Saturnia si fonderà su un profondo rispetto per la tradizione toscana e maremmana. Il nuovo menù celebra i sapori autentici della regione, e propone piatti tipici che raccontano la storia e la cultura del territorio. Massima attenzione per la selezione delle materie prima, dove qualità, stagionalità e sostenibilità sono al centro della nuova proposta. Il braciere domina la scena e offrirà una selezione di carni d’ eccellenza, per un vero e proprio rito che celebra la convivialità e la tradizione.

Nel frattempo, Il Parco Termale e la Spa di Terme di Saturnia continueranno ad accogliere gli ospiti per giornate di puro relax e saranno i grandi protagonisti dell’estate maremmana.

Il Parco Termale, grazie alle diverse tipologie di ingresso Day SPA, offre un’esperienza di totale rigenerazione all’aria aperta, in piena connessione con la natura. Con oltre 20.000 mq dedicati al benessere, tra piscine termali all’aperto, idromassaggi e percorsi vascolari, e numerose attività dedicate al benessere il Parco si trasforma in un’experience completa: dalla meditazione allo Yoga, dall’intrattenimento musicale alle esperienze enogastronomiche con i produttori locali. Un concetto di benessere integrato, che unisce il wellness al movimento, al gusto e all’esperienza, oltre all’abbraccio di elementi naturali unici al mondo come l’acqua di Terme di Saturnia, che da oltre 3.000 anni fuoriesce ininterrottamente dal cuore della terra alla temperatura costante di 37,5°C, a ricordare quella del grembo materno.

Le benefiche acque delle piscine del Parco Termale regalano momenti da condividere anche con la famiglia e gli amici. Infatti, se il benessere si impara fin da piccoli: alle Terme di Saturnia ai bambini sono dedicate interamente due piscine e possono usufruire dell'offerta KIDS FREE, per entrare gratuitamente fino ai 12 anni (uno per ogni adulto accompagnatore).

Tanti gli appuntamenti wellness settimanali da provare previa prenotazione a partire dalla Cerimonia Argillarium, per poi passare alla Meditazione e allo Yoga. Continua poi con successo l’iniziativa dedicata al gusto e ai sapori maremmani, Maremma Tasting, che porta al Parco Termale di Terme di Saturnia le eccellenze enogastronomiche di produttori locali: sabato 29 giugno sarà la volta di Fattoria Il Torrione.

Grande protagonista dell'estate è la novità della Float Bodywork Experience: sessioni per una pratica di ricongiungimento con l’acqua come origine ed essenza, un viaggio fluido e ritmico in combinazione con l’assenza di gravità e la sincronicità del respiro, per raggiungere uno stato meditativo di profondo rilassamento.