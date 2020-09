Audi, Alfa Romeo, Honda, Lamborghini, Porsche alle terme di Saturnia

Alcune delle griffe più prestigiose dell’automobilismo che scelgono il Resort come location ideale per eventi e convegni

Terme di Saturnia Natural Destination, il resort all’interno di un edificio storico del 1919 in prossimità del borgo medievale di Saturnia, nel cuore della Maremma Toscana, tra le strutture termali più prestigiose d’Italia, è stata eletta come location ideale per meeting ed eventi da parte di case e club automobilistici famosi in tutto il Mondo. La necessità di individuare luoghi sicuri e idonei a rispettare i protocolli di sicurezza anti-Covid per qualsiasi occasione d’incontro, imposta dalla drammatica crisi sanitaria internazionale, rende Terme di Saturnia una meta prediletta. I suoi 120 ettari immersi nella natura, recintati e controllati, la qualità delle acque e dei vapori delle terme che, nei secoli, hanno curato da malattie contagiose e da pestilenze, la mancanza di casi di contagio da Covid-19, la presenza di una Medical Spa e di grandi spazi all’aperto, come il campo da golf, oltre che la recente riqualificazione dell’intera struttura, stanno attraendo le griffe dell’automotive più famose; e anche aziende di altri settori.

La settimana scorsa infatti MondoInvestor ha scelto Terme di Saturnia per il 9° Forum “Investitori Istituzionali a confronto” che ha visto oltre 100 investitori riuniti in un convegno sulle prospettive degli investimenti. Dopo gli eventi di Honda e di Supercar Club United Kingdom delle scorse settimane, dal 19 al 20 settembre Alfa Romeo ha organizzato a Terme di Saturnia la “Stelvio Cup” radunando 140 Alfisti intorno alle vetture del Biscione. Nel weekend dal 25 al 27 settembre è in programma la tappa del circuito PORSCHE GOLF CUP.

Il settore meeting ed eventi sta vivendo un profondo cambiamento e un periodo di forte crisi, in attesa di tornare a vivere le condizioni di normalità previste per il 2022: in questa fase la scelta è orientata verso location molto controllate in luoghi sicuri e idonei a garantire distanziamento e il rispetto delle norme sanitarie. Terme di Saturnia offre tutto questo e non solo: la sua bellezza senza tempo la rende un posto irripetibile nel suo genere. Un’oasi naturale, in cui sentirsi al sicuro, godendo della ricchezza paesaggistica e culturale in cui è immersa e delle proprietà di un’acqua unica al mondo