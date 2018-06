Tenuta di Artimino: "Bollicine 2018", il cocktail party più glamour dell'estate

Il 12 luglio prossimo l'esclusivo resort nel cuore della campagna pratense celebrerà questa straordinaria serata-evento con vini di qualità, champagne, jazz e spettacoli dal vivo

Il 12 luglio prossimo l'esclusivo resort toscano festeggerà l'estate con il tradizionale cocktail party "Bollicine". Vini di qualità, champagne, jazz e spettacoli dal vivo saranno i protagonisti di questa spumeggiante serata.







La tanto attesa estate è finalmente giunta a Tenuta di Artimino e, come ogni anno, il resort ad ospitalità diffusa immerso nel cuore delle verdeggiante campagna pratese è pronto per celebrare appieno questa meravigliosa stagione con una serata-evento all'insegna del gusto, dello charm e della cultura: "Bollicine".



Giunto alla nona edizione, il cocktail party "Bollicine" si terrà giovedì 12 luglio ed è, senza dubbio, l'evento più atteso dell'estate ad Artimino. Anche quest'anno l'evento si preannuncia essere sinonimo di glamour, di divertimento e di spettacolo, con magnifiche performance live nel giardino di Villa Medicea La Ferdinanda, patrimonio Unesco.



La cornice di "Bollicine" sarà infatti la suggestiva Villa La Ferdinanda, punta di diamante della Tenuta di Artimino, che ammalierà gli ospiti con la sua regale bellezza di dimora seicentesca appartenuta alla storica casata dei Medici. In particolare, "Bollicine" avrà luogo nel spettacolare Giardino del Belvedere che con la sua aura magica porterà gli ospiti indietro nel tempo, facendoli sentire come dei nobili dei XVII secolo, sotto un cielo di stelle lucenti.