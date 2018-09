Tenta di compiere due rapine con una pistola giocattolo

Il fermato ha precedenti specifici

Nel corso della tarda serata di ieri, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Firenze sono intervenuti nella zona di Piazza Ottaviano, poiché è stata segnalata una rapina con una pistola in atto, ed hanno tratto in arresto per tentata rapina aggravata un boliviano di 46 anni, in Italia senza fissa dimora, con un numero di precedenti specifici ed uscito dal carcere nel mese di maggio dove stava scontando la pena per una tentata rapina commessa nel 2014.



Dalla ricostruzione dei fatti è emerso che l’uomo, verso le ore 23:00 è passato davanti alla PAM di Piazza Ottaviani e dopo aver chiesto ad un dipendente una bottiglia di whisky ha impugnato una pistola giocattolo. Il dipendente accortosi che era una pistola di plastica, lo ignorava e a quel punto si allontanava dopo averlo minacciato. Giunto al bar di Piazza Ottaviani, chiedeva un pacchetto di sigarette che non voleva pagare e dopo che il proprietario si era rifiutato di darglielo estraeva nuovamente la pistola giocattolo puntandogliela al volto per poi allontanarsi.



Allertati i Carabinieri del Nucleo Radiomobile hanno iniziato le ricerche dell’uomo che poco dopo è stato raggiunti ed arrestato. Per lui si sono aperte nuovamente le porte del Carcere di Sollicciano