Tennis: subito due sorprese al Città di Firenze Under 18

Prima giornata di gare per i tabelloni principali della 47ª edizione del Torneo Internazionale Giovanile Under 18 “Città di Firenze”. Si è giocato sotto i palloni del Ct Firenze, del Ct Le Signe e del Tennis Isolotto per la maggior parte della giornata d'esordio del torneo ma in serata i giocatori e le giocatrici che rappresentano le 30 nazioni in gara nella manifestazione hanno potuto sfidarsi sui campi delle Cascine con i primi turni del torneo di doppio.

A livello maschile subito sorprese con la sconfitta di due giocatori spagnoli dei quattro presenti tra i favoriti. Il numero due Izan Almazan Valiente (TDS n.2), è stata superato dal finlandese Oskari Paldanius per 62 75 mentre l’azzurro Gabriele Crivellaro che aveva ricevuto una wild card ha superato Bernardo Munik Mesa (8) grazie a due tie break: 76 76 il risultato finale per l’emiliano. Agli ottavi affronterà l’austriaco Nico Hipfl che ha avuto la meglio sul rumeno Batin per 61 63.

Mentre il finlandese sulla sua strada troverà l’americano Carel Aubriel Ngounoue che ha sconfitto al terzo set 63 46 62 l’italiano che gioca in Toscana Matteo Sciahbasi. Bene il quarto favorito l’azzurro Daniele Rapagnetta che all’esordio supera 62 60 l’ungherese Adam Jilly e adesso se la vedrà con lo spagnolo Rafael Segado Esteve bravo ad avere la meglio sul tedesco Petkovic 63 26 62.

Il primo favorito del torneo è Andrea De Marchi mentre il terzo incomodo è l’atleta della Repubblica Ceca Jan Klimas (63 Itf).

A livello femminile è l’Europa a farla da padrona. Si dimostra una delle pretendenti al titolo la tedesca Julia Stusek (2) che elimina l’azzurra Fabiola marino in tabellone grazie a una wild card per 61 63. Nel prossimo turno incontrerà la spagnola Meritxell Teixido Garcia che ha sconfitta una delle sette giocatrici della repubblica Ceca Amy Sucha per 61 63. Da seguire con interesse le tre giocatrici tra le teste di serie della Repubblica Ceca: Lucie Urbanova (numero uno), Julie Pastikova (3) ed Eliaska Tichackova come quarta testa di serie. Nella seconda giornata scenderà in campo anche l’azzurra Gaia Maduzzi quinta favorita del seeding rosa.

Nel torneo di doppio maschile i primi favoriti sono la coppia spagnola Izan Almazan Valiente e Roger Pascual Ferra mentre le seconde teste di serie sono il duo italiano composto da Vito Antonio Darderi insieme ad Andrea De Marchi.

Nel femminile è la coppia Ceca- tedesca la favorita e vede insieme Lucie Urbanova e Julia Stusek. Mentre le seconde teste di serie sono le due giocatrici della Repubblica Ceca Julie Pastikova e Magdalena Smekalova.

Il direttore del torneo è il maestro Giovanni Del Panta mentre come giudice arbitro della manifestazione è stato designato Sebastiano Cavarra.

Trofeo “Rhoda De Bellegarde di Saint Lèry”

Alla vincitrice del torneo femminile verrà assegnato il 4° Trofeo “Rhoda De Bellegarde di Saint Lèry”. Il riconoscimento è stato istituito nel 2019 poiché Rhoda De Bellegarde è stata giocatrice del Circolo del Tennis Firenze e prima campionessa italiana per due anni consecutivi. Il suo impegno maggiore è stato quello sociale, che l’ha vista volontaria, come crocerossina, in prima linea durante il primo conflitto mondiale. Successivamente, destinata all’ospedale di Stigliano dove contrasse la terribile influenza “spagnola”, muore giovanissima a soli 28 anni. Per il suo impegno durante la Grande Guerra viene insignita della medaglia d’Argento al Valor Militare.

Babolat Cup Italia (under 12) - 1° tappa

Ritorna la Babolat Cup Italia, una competizione europea U12 maschile e femminile, presente in 6 paesi Francia, Germania, Inghilterra, Italia, Olanda e Spagna. La prima tappa del circuito italiano si terrà proprio al Circolo del Tennis Firenze 1898 dal 23 marzo al 1° aprile durante il Torneo Internazionale Under 18. Tra l’altro Babolat Team saranno le palline ufficiali del torneo ed è un modo per far vivere a questi giovani tennisti un torneo di livello internazionale da vicino e con la possibilità di giocare. I giovani appassionati potranno cimentarsi così sui campi che già in passato hanno visto misurarsi molti dei più grandi giocatori al mondo, l'ultimo dei quali, vincitore nel 2018, è stato Lorenzo Musetti. Il circolo durante il torneo internazionale ha tante presenze ed è vivo con allenatori, maestri, accompagnatori da tutto il mondo. Insomma un momento di crescita anche per i giocatori under 12 che giocheranno la Babolat Cup

TROFEO DELLA STAMPA:

Sabato 30 marzo si giocherà il Trofeo della Stampa (torneo di padel) con il patrocinio dell'Ussi (Unione Stampa Sportiva Italiana), durante i quarti di finale del Città di Firenze. Il team dei giornalisti sfiderà in un challenge i soci del Ct Firenze. Un’occasione per i giornalisti di sfida e soprattutto di incontro per conoscere e giocare la disciplina che sta riscuotendo tanto successo e vede l’aumento di strutture dedicate. Il Ct Firenze può contare su due campi accanto allo sferisterio.

PARTNERSHIP SOLIDALE:

Anche quest’anno il Torneo internazionale Giovanile conferma la collaborazione importante nel segno della solidarietà, della prevenzione e della promozione della pratica sportiva con la Fondazione dell’Ospedale Pediatrico Anna Meyer.

Per tutta la durata del Torneo, infatti, la Fondazione Meyer sarà presente con un proprio gazebo presso il Circolo del Tennis Firenze dove si potranno avere informazioni sulle attività del Meyer e fare delle donazioni. Lo Stand della Fondazione Meyer sarà presidiato dai volontari dell’Associazione “Amici del Meyer”.

PATROCINIO 2024:

La manifestazione è patrocinata dalla Regione Toscana e dal Comune di Firenze.

SPONSOR E PARTNER DEL TORNEO 2024:

Un doveroso ringraziamento a tutti gli sponsor e partner che sostengono il torneo e contribuiscono alla crescita dell’evento ed in particolare:

al main sponsor dell’iniziativa Intesa Sanpaolo,

a Toscana Aeroporti

ai partner:

-Prinz Beverage & food

-Casa d’Aste Pandolfini

-Fanfani Ricerche Cliniche

-CITTI Premi e targhe

-Australian abbigliamento

-Babolat palla ufficiale del torneo