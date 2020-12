Teatro in streaming, parliamone con i Chille de la Balanza

Da mercoledì 9 a sabato 12 dicembre quattro incontri sulla pagina Facebook della Compagnia fiorentina

“Non siamo soltanto una compagnia e un teatro, ma una CASA che vive tutti i giorni, arricchendosi delle differenze, comunque intese. Continuiamo quindi a fare quello che dal vivo abbiamo sempre fatto: rimanere APERTI all’ascolto e al confronto!”

I Chille de la balanza, la storica compagnia teatrale diretta da Claudio Ascoli e residente da oltre vent’anni nell’ex-manicomio di San Salvi a Firenze, lo dicevano già in primavera nei mesi del lockdown e lanciarono "Chille's Corner", una fortunata e seguitissima serie di incontri su vari temi: ben 16 con oltre 20.000 visualizzazioni!

Il nome “Chille’s Corner” si ispira agli Speakers' Corner ("angolo degli oratori"), nati nel 1872 a Hyde Park a Londra: esemplare luogo di libertà di esprimere la propria opinione e confrontarsi con quelle altrui.

Chille's Corner ritorna ora per affrontare un tema quanto mai urgente e necessario in un momento in cui i Teatri sono chiusi e chissà ancora per quanto tempo. I Chille, che si ricorda furono i primi ad aprire i Teatri appena 15” dopo la mezzanotte del 14 giugno, oggi si interrogano: “TEATRO IN STREAMING? NO, SÌ, FORSE MA…”

Quattro giorni connessi per riflettere sui limiti e sulle opportunità dello spettacolo dal vivo online.

Da mercoledì 9 a sabato 12 dicembre, sempre alle ore 17.30, in diretta sulla pagina Facebook dei Chille andrà in onda un confronto nazionale sul tema a cura di Claudio Ascoli e Matteo Brighenti, autori del recente libro Napule ’70 edito da Pacini, emozionante e coinvolgente analisi dell’ultima produzione della compagnia.

Quattro tavole rotonde virtuali di dialogo e di discussione sull’opportunità-necessità del teatro sul web, non fosse altro che per tenere in vita, al tempo del Covid-19 e delle chiusure delle sale teatrali, il rapporto di comunità con il pubblico faticosamente conquistato negli ultimi, non certo facili, anni.

Quattro incontri aperti dunque al contributo prima di tutto del pubblico, chiamando a raccolta SPETTATORI da tutta Italia di età e abitudini teatrali diverse. Poi con artisti, compagnie e operatori del settore impegnati in variegati progetti di spettacolo e di formazione attuati in Rete e per la Rete. E infine con chi guarda a questi fenomeno ed eventi con uno sguardo di studio, di racconto e di ricerca: critici e docenti universitari.

Tra le tante presenze segnaliamo - partendo da singolari figure di spettatori (Stefano Romagnoli spettatore professionista, Trentatré trentini, Spettatori erranti…) - Ascanio Celestini, Oliviero Ponte di Pino, Massimo Marino, Galleria Toledo Napoli, Teatro dei Venti Modena, Akropolis Genova, Teatro Parenti Milano, Festival Kilowatt Sansepolcro, Festival dello Spettatore Arezzo, Francesco Chiantese, Teatriingestazione Napoli, Straligut progetto Sonar, Teatro Miela Trieste, Teatro Scientifico Verona, Kanterstrasse Terranuova Bracciolini, …

Per ulteriori informazioni: www.chille.it, whatsapp 335 6270739, mail info@chille.it.

Ecco in dettaglio il calendario dei quattro appuntamenti con i tanti partecipanti che a oggi hanno confermato la propria presenza, e molte sono le adesioni ancora in arrivo.

Mercoledì 9 dicembre ore 17.30

Spettatori, Tommaso Sacchi (Assessore Cultura Comune di Firenze), Stefano Tè (Teatro dei Venti), Giorgio Zorcù (Accademia Mutamenti), Fabrizio Trisciani (Straligut Teatro – progetto Sonar), Ascanio Celestini (attore), Andrée Ruth Shammah (regista – Teatro Parenti), Massimo Marino (critico), Oliviero Ponte di Pino (critico), Stefano Romagnoli (spettatore professionista), Trentatré trentini (spettatori di Trento).

Giovedì 10 dicembre ore 17.30

Spettatori, Anna Gesualdi (Teatringestazione), Emilia Paternostro e Riccardo Rombi (Catalyst), Francesco Chiantese (attore), Luca Ricci (Capotrave-Kilowatt), Dario Ascoli (critico), Elena Scolari (critico).

Venerdì 11 dicembre ore 17.30

Spettatori, Clemente Tafuri e David Beronio (Teatro Akropolis), Laura Angiulli (Galleria Toledo), Isabella Caserta (Teatro Scientifico), Simone Martini - Alessio Martinoli (Kanterstrasse), Paolo Sommaiolo (Storia del teatro), Rodolfo Sacchettini (critico) e Alessandro Iachino (critico).

Sabato 12 dicembre ore 17.30

Spettatori, Patrizia Coletta (Fondazione Toscana Spettacolo), Massimo Ferri (Festival dello Spettatore), Sabrina Morena (Teatro Miela), Tiziano Panici (Dominio Pubblico), Luca Radaelli (Teatro Invito), Renzo Guardenti (Storia del teatro), Michele Di Donato (critico) e Michele Pascarella (critico).