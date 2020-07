A San Miniato Basso un esempio unico in tutta la Toscana dal 9 luglio all'11 settembre

A San Miniato Basso, al Campo da Basket adiacente la casa culturale, dal 9 luglio all'11 settembre, al via il Teatrino al Pinocchio, un'arena estiva per le famiglie, organizzata dal Teatrino dei Fondi, in collaborazione con il Circolo Arci e Casa Culturale di San Miniato e il Comune di San Miniato.

Dal martedì al venerdì e tutte le domeniche, alle ore 21:30, il Teatrino al Pinocchio apre il sipario con spettacoli per famiglie e bambini e con un'offerta di teatro di prosa.

L'arena estiva dedicata al teatro è un esempio unico in tutta la Toscana, un luogo di socialità, in sicurezza, pensato per gli spettatori di tutte le età per i mesi di luglio, agosto e settembre.

In questa estate così particolare il Teatrino dei Fondi, un'eccellenza del territorio per il teatro delle nuove generazioni, ha scelto di realizzare una rassegna che fosse occasione di arricchimento per i bambini e per le famiglie, che hanno vissuto, nei mesi trascorsi, momenti difficili per la lontananza dalla loro quotidianità.

Con un'attenzione viva e costante verso i più piccoli spettatori gli spettacoli per le famiglie variano dal teatro d’attore, a quello di figura, a quello musicale, al teatro che interagisce con la tecnologia, per affascinare i bambini con la varietà e la meraviglia del teatro.

L'arena, pensata nel rispetto dei protocolli anti-covid, ha un'attenzione particolare anche agli adulti con una rassegna di teatro per tutti i gusti, con spettacoli di prosa, monologhi, commedie, spettacoli con valenza sociale, civile e riscritture di testi classici.

L'iniziativa ha incontrato l'interesse e il sostegno di Unicoop Firenze, Consorzio Artigiani Sanminiatese, Pallets Bertini Group, Ms Group, Scatolificio Saico.

Oltre due mesi di spettacoli per cinque sere la settimana, per un totale di 35 serate di spettacolo per bambini e famiglie e 8 serate di teatro di prosa.

L'idea di realizzare l'arena estiva teatrale è nata dal desiderio di accompagnare i bambini, in continuità anche con il successo riscontrato dal progetto Teatrino da casa, un’iniziativa del Teatrino dei Fondi di teatro a distanza, per bambini e ragazzi delle scuole dell’infanzia, delle primarie e delle secondarie, realizzata con l’Istituto Comprensivo Sacchetti di San Miniato e con l’Istituto Comprensivo Buonarroti di Ponte a Egola.

Durante i duri mesi della “quarantena”i bambini sono stati stimolati con un percorso di tutorial, video, per fare entrare il teatro nelle casa di ciascuna famiglia.

I tutorial hanno ricevuto circa 5200 visualizzazioni e sono stati circa 1700 gli elaborati ricevuti, tra video, disegni e fotografie, frutto del lavoro a distanza di tutti gli studenti coinvolti. Gli splendidi materiali inviati dai ragazzi hanno permesso la realizzazione di articolati progetti video conclusivi.

Il teatro, grazie al supporto delle direzioni scolastiche, degli insegnanti e delle famiglie, si è dimostrato una fonte necessaria per rielaborare e raccontare il periodo complicato vissuto dai bambini.

Giovedì 9 luglio alle ore 21:30 Il Teatrino al Pinocchio apre il sipario con Mignolina Rap, che per l'occasione sarà a ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria (370 3687878), uno spettacolo con canzoni, musica e meravigliosi pupazzi in gommapiuma, che affronta in modo suggestivo e affascinante la problematica dei rifiuti e la grave situazione di degrado della natura.

Mignolina Rap, adatto per i bambini dai 3 anni in su, replica il 31 luglio, il 19 agosto e il 4 settembre.

Nell'ambito delle proposte per le famiglie e i bambini c'è Il soldatino di stagno, un originale adattamento dello Schiaccianoci di Ciajkovskij, ispirato alla fiaba Andersen, narrato con la musica eseguita dal vivo (10 luglio), La principessa e il drago, una fiaba originale, dove l’amore e la nobiltà d’animo vanno oltre le differenze sociali (12 luglio, 30 luglio, 25 agosto, 8 settembre),Cuore di pane, uno spettacolo sensoriale di viaggi e sbagli alla ricerca del pane perfetto (14 luglio, 26 luglio, 30 luglio,13 agosto), Nocchiopinocchio, un racconto divertente e affascinante dello stesso burattino, diventato prima bambino e poi uomo (15 luglio, 24 luglio,18 agosto, 6 settembre),Il chicco di grano, una favola dal sapore antico, con pupazzi e narrazione, incentrata sull’amore per la natura e la ciclicità delle stagioni (16 luglio, 2 agosto, 16 agosto), Titta&Tonti: missione Cappuccetto Rosso(17 luglio, 23 luglio, 11 agosto)e Titta&Tonti: missione Peter Pan (2 settembre, 11 settembre), due esilaranti avventure che hanno per protagonisti una coppia di scienziati pasticcioni che desiderano essere dei supereroi in grado di sconfiggere i personaggi cattivi delle fiabe, Il Pesciolino d'oro, una fiaba classica che ci ricorda come la ricchezza non faccia la felicità e che per essere felici basta saper scorgere la bellezza in ciò che si possiede (19 luglio, 14 agosto,1 settembre), Ogni bambino è un cittadino! spettacolo che ha ricevuto nel 2014 la Targa del Presidente della Repubblicaper l’impegno civile e la sensibilità verso le nuove generazioni, che stimola in modo piacevole e ludico i bambini alla conoscenza della Costituzione italiana e ai valori di cui è portatrice (21 luglio, 20 agosto), Biancaneve, un percorso tra luci e ombre, come avviene quando si cammina nel bosco, finché il sostegno degli altri e la forza dell’amore non aiutano il passaggio dall’infanzia all’età adulta (28 luglio), Cosa losca, uno spettacolo che in maniera ironica e divertente cerca di spiegare la nascita, l'organizzazione e le modalità operative della criminalità (9 agosto, 30 agosto); Emanuela e il lupo, la storia, con musiche e pupazzi, di un viaggio di crescita di una bambina e di un lupo che vuole difendere il proprio territorio (21 agosto), le quattro stagioni, uno spettacolo di teatro, danza e musica, dedicato alla natura e alle sue molteplici forme e colori (27 agosto).

Tra gli otto appuntamenti di teatro di prosa, spettacoli divertenti e brillanti come Giullarata a testa in giù, un lavoro in grammelot, linguaggio scenico reso celebre da Dario Fo, che ironizza su tematiche attuali come le banche, la politica e le epidemie (22 luglio), Decamerone, un'esilarante rilettura in chiave moderna di alcune famose novelle del Boccaccio (29 luglio), Good Monni, un omaggio musical-poetico a Carlo Monni con Pilade Cantini e Angelo Italiano (4 agosto), Mistero Buffo, spettacolo tratto dal repertorio del grande maestro e giullare del teatro italiano Dario Fo (12 agosto), Il Settimo Continente, un lavoro che con una costante nota ironica ci porta a riflettere sulla problematica della plastica che ci sommerge (3 settembre).

Non mancano spettacoli di grande valenza civile che ricordano l'importanza della memoria come

L'Eccidiodi.Riccardo Cardellicchio, nell'adattamento di Andrea Mancini e la regia di Enrico Falaschi, che va in scena proprio il giorno della terribile stage dell'eccidio del Padule di Fucecchio, il 23 agosto. Nella rassegna di teatro di prosa vi è anche uno spettacolo di impegno sociale come Mare Giallo, tratto dal diario di viaggio che l’attrice e autrice, Marta Paganelli, ha tenuto durante la sua permanenza in un campo Saharawi e restituisce le atmosfere, i pensieri, le emozioni di un’esperienza in grado di toccare le corde più profonde (10 settembre).

Tra le proposte ancheLa Toscana delle Arti,uno lavoroche ripercorre la vita degli artisti e la rivoluzione delle correnti artistiche toscane dal '600 al '900, uno spettacolo dedicato alle arti visive in cui spiccano anche i pittori sanminiatesi Lodovico Cardi, detto il Cigoli e Giuseppe Fontanelli, in arte Bissietta.

È previsto un carnet a 11 spettacoli per le famiglie, SCEGLI IL TEATRINO AL PINOCCHIO, al costo di 50 euro.

PROGRAMMA

giovedì 9 luglio ore 21:30 – spettacolo per famiglie (dai 3 anni)

MIGNOLINA RAP

venerdì 10 luglio ore 21:30 – spettacolo per famiglie (dai 5 anni)

IL SOLDATINO DI STAGNO

domenica 12 luglio ore 21:30 - spettacolo per famiglie (dai 5 anni)

PRINCIPESSA E IL DRAGO

martedì 14 luglio ore 21:30 - spettacolo per famiglie (dai 3 anni)

CUORE DI PANE

mercoledì 15 luglio ore 21:30 - spettacolo per famiglie (dai 5 anni)

NOCCHIOPINOCCHIO

giovedì 16 luglio ore 21:30 - spettacolo per famiglie (dai 3 anni)

IL CHICCO DI GRANO

venerdì 17 luglio ore 21:30 - spettacolo per famiglie (dai 3 anni)

TITTA & TONTI: MISSIONE CAPPUCCETTO ROSSO

domenica 19 luglio ore 21:30 - spettacolo per famiglie (dai 4 anni)

IL PESCIOLINO D’ORO

martedì 21 luglio ore 21:30 - spettacolo per famiglie (dagli 8 anni)

OGNI BAMBINO è UN CITTADINO!

mercoledì 22 luglio ore 21:30 - (teatro di prosa)

GIULLARATA A TESTA IN GIU’

giovedì 23 luglio ore 21:30 - spettacolo per famiglie (dai 3 anni)

TITTA & TONTI: MISSIONE CAPPUCCETTO ROSSO

venerdì 24 luglio ore 21:30 - spettacolo per famiglie (dai 5 anni)

NOCCHIOPINOCCHIO

domenica 26 luglio ore 21:30 - spettacolo per famiglie (dai 6 anni)

CUORE DI PANE

martedì 28 luglio ore 21:30 - spettacolo per famiglie (dai 4 anni)

BIANCANEVE

mercoledì 29 luglio ore 21:30 – Teatro di prosa

DECAMERONE

giovedì 30 luglio ore 21:30 - spettacolo per famiglie (dai 5 anni)

LA PRINCIPESSA E IL DRAGO

venerdì 31 luglio ore 21:30 - spettacolo per famiglie (dai 3 anni)

MIGNOLINA RAP

domenica 2 agosto ore 21:30 - spettacolo per famiglie (dai 3 anni)

IL CHICCO DI GRANO

martedì 4 agosto – teatro di prosa

GOOD MONNI!

domenica 9 agosto ore 21:30 - spettacolo per famiglie (dagli 8 anni)

COSA LOSCA

martedì 11 agosto ore 21:30 - spettacolo per famiglie (dai 3 anni)

TITTA & TONTI: MISSIONE CAPPUCCETTO ROSSO

mercoledì12 agosto ore 21:30 – Teatro di prosa

MISTERO BUFFO

giovedì 13 agosto ore 21:30 - spettacolo per famiglie (dai 3 anni)

CUORE DI PANE

venerdì 14 agosto ore 21:30 - spettacolo per famiglie (dai 4 anni)

IL PESCIOLINO D’ORO

domenica 16 agosto ore 21:30 - spettacolo per famiglie (dai 3 anni)

IL CHICCO DI GRANO

martedì 18 agosto ore 21:30 - spettacolo per famiglie (dai 5 anni)

NOCCHIOPINOCCHIO

mercoledì19 agosto ore 21:30 - spettacolo per famiglie (dai 3 anni)

MIGNOLINA RAP

giovedì 20 agosto ore 21:30 - spettacolo per famiglie (dagli 8 anni)

OGNI BAMBINO è UN CITTADINO!

venerdì 21 agosto ore 21:30 - spettacolo per famiglie (dai 3 anni)

EMANUELA & IL LUPO

domenica 23 agosto ore 21:30 – spettacolo di prosa

ECCIDIO

martedì 25 agosto ore 21:30 – spettacolo per famiglie (dai 5 anni)

PRINCIPESSA E IL DRAGO

giovedì 27 agosto ore 21:30 – spettacolo per famiglie (dai 3 anni)

LE QUATTRO STAGIONI

venerdì 28 agosto ore 21:30 – spettacolo di prosa

LA TOSCANA DELLE ARTI

domenica 30 agosto ore 21:30 - spettacolo per famiglie (dagli 8 anni)

COSA LOSCA

martedì 1 settembre ore 21:30 - spettacolo per famiglie (dai 4 anni)

IL PESCIOLINO D'ORO

mercoledì 2 settembre ore 21:30 - spettacolo per famiglie (dai 3 anni)

TITTA & TONTI: MISSIONE PETER PAN

giovedì 3 settembre ore 21:30 – teatro di prosa

IL SETTIMO CONTINENTE

venerdì 4 settembre ore 21:30 - spettacolo per famiglie (dai 3 anni)

MIGNOLINA RAP

domenica 6 settembre ore 21:30 – spettacolo per famiglie (dai 5 anni)

NOCCHIOPINOCCHIO

martedì 8 settembre ore 21:30 – spettacolo per famiglie (dai 5 anni)

PRINCIPESSA E IL DRAGO

mercoledì 9 settembre ore 21:30 - spettacolo per famiglie (dai 3 anni)

IL CHICCO DI GRANO

giovedì 10 settembre – teatro di prosa

MARE GIALLO

venerdì 11 settembre ore 21:30 - spettacolo per famiglie (dai 3 anni)

TITTA & TONTI: MISSIONE PETER PAN

Biglietto

spettacoli per bambini famiglie

Intero 6 € | Ridotto 5 €

Teatro Prosa

Intero 10 € | Ridotto 8 €

Toscana delle Arti: ingresso gratuito

SCEGLI Il Teatrino al Pinocchio

carnet a 11 spettacoli a scelta per famiglie e bambini

50 €

Il Teatrino al Pinocchio

Arena estiva per famiglie

Campo da basket, adiacente la Casa Culturale

San Miniato Basso

Info e prenotazione (vivamente consigliata):

info@teatrinodeifondi.it

www.teatrinodeifondi.it

tel. 370 3687878