Tamara Abdul Hadi ospite della 9ª edizione di Middle East Now

Fotogallery di Alessandro Rella - PhotoPress.it

Oggi pomeriggio dalle 18.00, alla Fondazione Studio Marangoni di Firenze, è stata inaugurata la mostra “The People’s Salon” della fotografa irachena Tamara Abdul Hadi che sarà visibile fino al 31 maggio.

Nella cornice della 9ª edizione di Middle East Now, il festival di cinema, arte, musica e cibo del Medio Oriente contemporaneo, si è inaugurata anche una mostra fotografica sul talento creativo di parrucchieri e barbieri tra Beirut, Gaza e Ramallah, catturando le più varie espressioni di un’inaspettata vanità maschile.

Nella mostra sono esposte fotografie di acconciature fantasiose ed eleganti, barbe perfettamente rifinite, maschere facciali dorate per curare la pelle, che quotidianamente sono realizzate in saloni raffinati, luoghi che sono molto di più di semplici barber shop, ma luoghi di socializzazione, in cui si stringono amicizie e si intrecciano rapporti umani.

All'interno della galleria per tutta la durata dell'inaugurazione, un barbiere ha dato dimostrazione del proprio talento creativo, mostrando tecniche locali molto "bizzarre".

Inoltre, per tutta la durata del festival, dal 10 al 15 aprile, al Cinema La Compagnia saranno visibili gli scatti della serie “Flying Boys”: giovani uomini catturati mentre sono in procinto di tuffarsi o volano in aria, pronti a gettarsi nelle acque del mare intorno a Beirut, Akka, Tunisi e Gaza. Il mare diventa così simbolo di libertà, sollievo e calma.

Mostre fotografiche di TAMARA ABDUL HADI

“The People’s Salon”Firenze, Fondazione Studio Marangoni – 12 aprile / 31 maggio 2018

“Flying Boys”Firenze, Cinema La Compagnia – 10/15 aprile 2018

Tamara Abdul Hadi è una fotografa indipendente, nata da genitori iracheni negli Emirati Arabi Uniti ecresciuta a Montreal, in Canada. Il suo lavoro esplora la complessità delle minoranze etniche, spessosoggette a stereotipi, e analizza le tematiche di mascolinità, autorappresentazione e travisamento dellacultura araba nel pensiero occidentale. Tamara realizza workshop di fotografia, tra Palestina, Egitto, Iraq,Libano e Tunisia. Nel 2016 ha tenuto un laboratorio di narrazione di documentari a Gaza con il suo collettivoRawiya. Le sue foto sono state pubblicate su The New York Times, The Guardian, The Wall Street Journal,The Financial Times, The National, Huck Magazine, VICE, Slate e molte altre pubblicazioni, ed esposte negliEmirati Arabi, in Libano, Kuwait, Francia, Regno Unito, Svezia, Spagna, Ungheria, Canada e Stati Uniti.