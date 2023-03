Talent Day 2023: opportunità per aziende e candidati

Ristoranti, hotel, agenzie di assicurazione, imprese di logistica e trasporti, campeggi, bar e stabilimenti balneari. Sono solo alcune delle 30 aziende dell'area pisana e livornese in cerca di profili professionali partecipanti alla seconda edizione del Talent Day, l'evento organizzato da Confcommercio Pisa e Confcommercio Livorno ai Bagni Pancaldi di Livorno.

“Alle 11 già 200 persone avevano lasciato il curriculum alle imprese presenti, numeri importanti già dalla prima ora dopo il taglio del nastro” afferma il presidente di Confcommercio Provincia di Pisa Stefano Maestri Accesi. “Siamo felici della straordinaria partecipazione da parte di moltissimi giovani e non solo a questo evento che ha l'obiettivo di colmare il sempre più ampio mismatch tra domanda e offerta di lavoro. Parliamo di un'opportunità offerta alle imprese del turismo, del commercio e dei servizi del territorio di entrare in contatto con una molteplicità di figure professionali.

Il gap tra domanda delle imprese e offerta di lavoro è una vera e propria emergenza, nella nostra provincia il 44% delle imprese non riesce a trovare i profili desiderati, specialmente per mancanza di candidati e per la non rispondente preparazione degli stessi candidati. Senza lavoro non c'è futuro e vogliamo essere in prima fila nel lanciare un segnale di fiducia, attraverso un'iniziativa come il Talent Day che costituisce una concreta occasione”.

"Il lavoro c'è, i lavoratori no. Ma il nostro compito è, tra gli altri, quello di avvicinare le nuove generazioni a professioni stimolanti e di qualità. L'ospitalità italiana e toscana sono il nostro orgoglio nel mondo. Per questo sono felice di inaugurare una giornata che permette ai giovani e meno giovani di confrontarsi direttamente con più aziende in un unico luogo” dichiara il presidente di Confcommercio Toscana Aldo Cursano. "Per trovare le figure ricercate dalle imprese sarebbe utilissimo tagliare il cuneo fiscale, colmare la differenza tra lo stipendio lordo versato dal datore di lavoro per il dipendente e la busta paga netta incassata. In Italia, purtroppo, questa differenza continua ad essere molto alta a causa dell'eccessivo peso della tassazione sul lavoro".

Tra le figure più ricercate: receptionist, segretari, impiegati amministrativi, consulenti assicurativi, autisti per noleggio auto con conducente e per mezzi pesanti, social media manager, addetti al marketing e comunicazione, addetti per pulizie, lavapiatti, operai agricoli, cuochi e aiuto cuochi, camerieri, barman, banconisti, dj, bagnini e manutentori presso stabilimenti balneari per la stagione estiva, periti elettronici ed elettrotecnici, periti meccanici e meccatronici ed elettricisti.

Anche dopo il Talent Day l'Agenzia per il lavoro di Confcommercio Pisa e Confcommercio Livorno continuerà a incrociare le richieste delle aziende con i curriculum raccolti nella propria banca dati. Imprese e candidati possono scrivere a apl@confcommerciopisa.it o contattare lo 050/7846637 o 385039669, inviando offerte di lavoro e Cv.