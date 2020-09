Taglia l'erba in giardino e la mette fuori dai cassonetti: multato

Isolotto, l'intervento dei vigili urbani

Fa pulizia in giardino e abbandona nove grandi sacchi di erba appena tagliata fuori dai cassonetti. Ma non sfugge alla Polizia Municipale che, dopo averlo rintracciato, stacca un verbale da 160 euro. La vicenda è avvenuta nel Quartiere 4 martedì scorso. Una pattuglia del Reparto Isolotto ha notato nove sacchi di contenenti erba falciata sulla strada, accanto alla postazione dei cassonetti in via di Legnaia proprio davanti alla sede del distaccamento della Polizia Municipale. Grazie alle immagini riprese dalla telecamera posta all’ingresso degli uffici del Reparto gli agenti hanno potuto verificare che l’abbandono era stato effettuato da un uomo proveniente da un giardino della zona. Raggiunto sul posto, questi ha ammesso di essere il responsabile dello scarico illegale. Per lui è scattata la sanzione da 160 euro per la violazione al regolamento Smaltimento Rifiuti.