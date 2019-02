Suvignano, la tenuta confiscata alla mafia: Matteo Salvini la consegna alla Regione Toscana

Il vice premier è stato accolto dagli applausi dei militanti leghisti

Il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, è in provincia di Siena a Suvignano a Monteroni d’Arbia sul bene confiscato alla criminalità organizzata.

Il titolare del Viminale consegna l’immobile al direttore dell’Ente Terre Regionali Toscane.



"Questa tenuta potrà generare reddito" ha spiegato Matteo Salvini firmando l'atto della consegna. "L'obiettivo - ha aggiunto - è che i beni confiscati alla mafia producano reddito. E' questa l'antimafia dei fatti che ci piace".



Il bene è il simbolo delle confische in Toscana, dove la criminalità organizzata "sciacqua i propri denari" e fa affari. Il consiglio direttivo dell'agenzia nazionale ha deliberato il conferimento delle quote sociali di Agricola Suvignano, con un passaggio di quote gratuito, a Ente Terre regionali toscane, che già si occupa di altre proprietà demaniali o in gestione, fa sperimentazioni in campo agricolo e forestale e tutela e valorizza le risorse genetiche autoctone, bestiame compreso.

Successivamente al decreto del direttore dell'agenzia, prefetto Sodano, è stato sottoscritto un verbale di consegna.



Sul posto ha avuto risonanza mediatica il tuffo di Salvini l'autunno scorso.