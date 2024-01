Supercoppa Italiana 2024: Inter favorita

La Supercoppa Italiana 2024 si disputerà con un nuovo format: il trofeo non sarà deciso da una partita secca, ma con le Final Four, in cui parteciperanno non solo le squadre vincitrici di Serie A e Coppa Italia, ma anche le 'seconde classificate' di entrambe le competizioni. Fino all'edizione dell'anno passato il regolamento prevedeva che, nel caso in cui una squadra avesse fatto un double (vittoria di campionato e coppa), la Finalissima sarebbe stata disputata dalla compagine finalista della Coppa Nazionale dell'anno precedente.

L’Al-Awwal Park Stadium di Riyadh si appresta ad ospitare lo spettacolo della EA SPORTS FC Supercup, che dal 18 al 22 gennaio 2024 vedrà Napoli, Inter, Lazio e Fiorentina affrontarsi secondo un nuovo format con 4 club finalisti. La prima semifinale vede affrontarsi Napoli e Fiorentina, match equilibrato.

Terzo giorno di lavoro per il Napoli a Riyadh. Seduta serale per gli azzurri che preparano la semifinale in programma al "Al-Awwal Park Stadium" domani alle ore 20 italiane (22 locali). "Spero e mi auguro che la vittoria sulla Salernitana possa darci una spinta morale. La Fiorentina ha battuto il Napoli in campionato, dobbiamo trovare le misure giuste per poter disputare una partita con equilibrio e mentalità giusta". Walter Mazzarri parla in conferenza stampa a Riyadh alla vigilia della sfida.

La Supercoppa è un trofeo importante e stimolante, dobbiamo dimostrare il nostro valore con umiltà e spirito di squadra". Giovanni Simeone parla, al fianco di Walter Mazzarri, in conferenza stampa a Riyadh alla vigilia della semifinale con la Viola.

Al termine delle Semifinali (Napoli-Fiorentina e Inter-Lazio) e della Finale, il miglior giocatore della partita riceverà sul terreno di gioco l’EA SPORTS FC Man Of The Match.

Per la prima volta in 35 anni di storia della competizione, la EA SPORTS FC Supercup avrà un pallone dedicato, che celebrerà inoltre il nuovo formato a quattro squadre. Per questa speciale occasione, PUMA e LEGA SERIE A hanno infatti realizzato una nuova versione del pallone Orbita Serie A 2023/2024, contraddistinta dal colore oro.

Lega Serie A adotterà il massimo standard utilizzato in Campionato, implementato sino a 26 telecamere ed ulteriormente integrato in campo, in particolare dal Licenziatario domestico Mediaset e dal broadcaster sul territorio, per un totale di 36 videocamere.

Dopo il grande successo riscontrato nell’ultimo anno, anche in occasione della EA SPORTS FC Supercup Socios.com darà ai tifosi di tutto il mondo la possibilità di aggiudicarsi i palloni dei gol della competizione, un oggetto da collezione unico che racchiude in sé il lavoro, l’impegno e la passione che accompagnano ogni partita e i suoi protagonisti.

I palloni delle reti di Napoli-Fiorentina, Inter-Lazio e della Finale, saranno raccolti durante le partite, la loro autenticità sarà verificata su Chiliz, la Blockchain dello sport e dell’intrattenimento, e saranno integrati con un chip NFC che consentirà al proprietario del pallone di guardare il gol in qualsiasi momento utilizzando il proprio smartphone.

A seguito di ogni gol apparirà sullo schermo televisivo, a livello globale per una copertura complessiva di 180 territori, un QR Code che rimanderà a tutte le informazioni relative alle modalità e i tempi dell’asta di ogni singolo pallone.