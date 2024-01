Supercoppa: tutti a Riad al seguito della Fiorentina

L’attesa per l’evento calcistico italiano più importante della stagione sportiva in Arabia Saudita è finita. La Supercoppa è ormai alle porte: dal 18 al 22 gennaio Riyadh, la capitale del regno, è pronta ad accogliere migliaia di tifosi, provenienti da ogni angolo del pianeta, per tifare le quattro squadre qualificate: Inter, Napoli, Lazio e Fiorentina. Le partite della Supercoppa italiana si disputeranno all'Al-Awwal Stadium, impianto da 25 mila posti che ospita le partite casalinghe dell'Al-Nassr.

La Supercoppa italiana è costituita nella nuova formula da tre partite: due semifinali e una finalissima. La prima partita andrà in scena il 18 gennaio 2024 e vedrà per protagoniste Napoli e Fiorentina. Il giorno seguente toccherà invece a Inter e Lazio scendere in campo. La gara che infine assegnerà il trofeo si terrà il 22 gennaio 2024.

In occasione della competizione sportiva, che cattura l'attenzione di moltissimi appassionati, è possibile anche organizzare un breve soggiorno turistico a Riyadh. La città è una destinazione cosmopolita che incanta i visitatori per l’incredibile connubio tra patrimonio culturale da esplorare e proiezione verso il futuro, incarnata, questa, dalla città stessa, protagonista di un grande slancio innovatore in vista dell'Expo 2030.

E' la proposta di un tour operator saudita, GoZahid, che invita a trascorrere una settimana da turisti nel Regno dell'Arabia Saudita, attraverso meraviglie non solo calcistiche. Il pacchetto comprende sei notti in Hotel, più i trasferimenti e i biglietti per due delle tre partite del torneo di Supercoppa italiana al costo di circa 1.200 euro. Il prezzo totale del pacchetto include:

sei pernottamenti in camera Standard al Crowne Plaza Riyadh Palace (4*) con colazione; prelievo e rientro all'aeroporto; transfer nei giorni delle partite dall'Hotel allo Stadio e viceversa; biglietto per una partita preliminare del 18, o 19 gennaio e la partita finale del 22 gennaio.

La partenza è programmata per il 17 gennaio con arrivo all'aeroporto di Riad. Dopo il trasferimento in hotel per il check-in e il pernottamento al Crown Plaza Palace, il risveglio prevede, il 18 gennaio la prima colazione in albergo e alle 17.00 il trasferimento allo stadio di Riad per la partita preliminare di calcio. Alle 23:00 il rientro in hotel per il pernottamento. Il 19 gennaio prima colazione in albergo e alle 17.00 il trasferimento allo Stadio di calcio per la seconda partita preliminare. Alle 23:00 il rientro per il pernottamento al Crown Plaza Palace.

Il 20 gennaio giornata a disposizione per un'escursione di Riyadh (al costo di € 550,00), con pernottamento al Crown Plaza Palace. Il 21 gennaio altra giornata a disposizione per visitare la Fortezza di Masmak, il Souq Al Zel Diriyah, patrimonio dell'UNESCO, oppure il ponte sospeso alla Kingdom Tower. Il 22 gennaio colazione in albergo e alle 17.00 trasferimento allo Stadio per la partita finale. Alle 23:00 rientro in hotel per il pernottamento . Ultimo giorno a Riad il 23 gennaio con il trasferimento all'aeroporto internazionale per il volo di ritorno.

Per informazioni a Firenze: FILIPPO@GARGANI.COM.