Studiare a Firenze: scadenze in vista del nuovo anno accademico

Per le prove di ammissione a corsi a numero programmato candidature entro il 10 agosto

Settimana decisiva per gli studenti interessati alle lauree a numero programmato dell’Università di Firenze. E’ fissato a venerdì 10 agosto il termine per iscriversi alle prove di ammissione dei corsi di laurea triennale e a ciclo unico dell’Ateneo fiorentino per l’anno accademico 2018/19.

Il 10 agosto è l’ultimo giorno per presentare la domanda alla prova di ammissione al corso di laurea a ciclo unico in Scienze della formazione primaria; ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Farmacia e in Chimica e tecnologia farmaceutiche e ai corsi di laurea triennale in Disegno industriale. Stessa scadenza per Professioni sanitarie; Scienze e tecniche psicologiche; Scienze motorie, sport e salute; Scienze dell’educazione e della formazione; Biotecnologie; Scienze biologiche; Scienze farmaceutiche applicate-Controllo qualità; per il nuovo corso di laurea a orientamento professione in Tecnologie e trasformazioni avanzate per il settore legno arredo edilizia. I singoli bandi possono essere consultati online all’indirizzo https://ammissioni.unifi.it

Già chiusi i termini per le selezioni dei corsi di laurea a ciclo unico in Medicina e chirurgia; Odontoiatria e protesi dentaria; Architettura, e della laurea triennale in Scienze dell’architettura.

Le immatricolazioni ai corsi di laurea ad accesso libero si apriranno, invece, il 6 settembre e si concluderanno il 31 ottobre. Gli studenti sono chiamati a sostenere una prova di verifica delle conoscenze in ingresso che serve a stabilire il livello di preparazione e le eventuali lacune da colmare con gli Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA). Questo test è obbligatorio, ma non pregiudica l’immatricolazione. Per prenotarsi https://ammissioni.unifi.it

Sono disponibili le date delle prove relative ai corsi di laurea ad accesso libero di Agraria; Economia e Management; Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali; Giurisprudenza; Architettura; Studi Umanistici e della Formazione; Scienze Politiche. Per i corsi di laurea ad accesso libero in Ingegneria il bando è disponibile sul sito della Scuola di Ingegneria .(https://www.ingegneria.unifi.it/)