Stella (FI): "Fi-Pi-Li, assurdo programmare i lavori a inizio estate"

Attacco alla regione: "Non c'era urgenza assoluta, cosa costava aspettare settembre? Pessima programmazione dei cantieri, penalizzata l'immagine della Toscana"

Firenze, 3 giugno 2019 - "I primi giorni di cantieri sulla Fi-Pi-Li sono stati deleteri dal punto di vista del traffico: eravamo stati facili profeti nelle scorse settimane. E' una follia aprire dei cantieri a inizio estate su una strada tra le più utilizzate d'Italia proprio nel periodo estivo, quando viene percorsa da centinaia di migliaia di persone che vanno al mare lungo la costa livornese e pisana. Chiediamo alla Regione Toscana di rimandare i lavori a settembre, evitando di rendere l'imminente stagione estiva un incubo per turisti e pendolari". Lo chiede il vicepresidente del Consiglio regionale della Toscana, Marco Stella (Forza Italia), in merito ai lavori di rifacimento della SGC Firenze Firenze-Pisa-Livorno.

"Il cantiere, compreso tra gli svincoli di Montelupo e Ginestra Fiorentina - ricorda Stella - sarà attivo per circa 8 mesi e comporta la riduzione della carreggiata ad una corsia per senso di marcia nel tratto interessato dai lavori. Visto che non c'era urgenza assoluta di eseguire i lavori, ci chiediamo che senso abbia averli programmati per l'inizio dell'estate, quando sulla Fi-Pi-Li il numero dei veicoli raddoppia. Cosa costava aspettare settembre? Esigiamo risposte dalla Regione Toscana, che non può cavarsela (come ha fatto nei giorni scorsi per bocca dell'Assessore ai Trasporti) dicendo di 'portare un po' di pazienza'. Questa programmazione dei cantieri è stata pessima e penalizza l'immagine della Toscana anche agli occhi dei turisti, oltre a recare disagi a decine di migliaia di utenti".