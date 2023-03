Stefano Borselli (Forno a Legna la Torre) è Maestro Artigiano

Stefano Borselli titolare del Forno a Legna La Torre, situato a Diacceto, tra le colline fiorentine,oggi famoso per la qualità del suo lavoro, festeggia 36 anni di ininterrotta attività nellaproduzione di prodotti da forno e pasticceria artigianale e biologica con l’importantericonoscimento di Maestro Artigiano.Il titolo prevede il possesso di una serie di requisiti e gli è stato attribuito dalla Camera diCommercio di Firenze per essersi distinto nella sua attività artigianale di panificatore, per la suacapacità di trasmettere la propria passione e perché riconosciuto depositario di un tesoro disapere talmente prezioso per la comunità da volerne preservare l’esistenza, incoraggiandone latrasmissione con attività di formazione.

Un mestiere che per essere appreso richiede studio,professionalità e passione.Sono rare le attività fiorentine che si sono fregiate di questo titolo e Stefano Borselli èl’unico ad averlo ottenuto per la panificazione.“L’attestato di maestro artigiano - racconta Stefano, che già svolge alcune attività diinsegnamento - è un riconoscimento di cui sono fiero. La panificazione è uno dei mestieri piùantichi ed è alla base del nutrimento di diverse civiltà nella storia dell’umanità. Se hai acquisitomolte conoscenze in questo campo hai due strade di fronte: quella di tenertele per te,esaurendole, oppure quella di trasmetterle agli altri, facendole restare vive.

”Per perfezionare la sua arte, Stefano Borselli ha affinato con anni di esperienza e studio letecniche per panificare e ha creato una gamma di prodotti usando diversi tipi di farine, dallaricerca dei grani antichi all’uso di farine prive di glutine, offrendo ai clienti una sempre maggiorevarietà di gusti e ingredienti. Per questo ha coinvolto nel tempo la collaborazione digastroenterologi e Università.Tutta la produzione si basa sulla panificazione a lievitazione rigorosamente naturale,utilizzando esclusivamente lievito di pasta madre.

Le materie prime sono tutte certificate bioed in prevalenza provengono dal prezioso territorio toscano. I cereali utilizzati sono coltivati nelrispetto della natura e macinati a pietra.Un sapere e una maestria insostituibili che danno vita a un pane di straordinariacroccantezza, digeribilità e durabilità, che riesce a mantenere le iniziali caratteristiche anchedopo diversi giorni.“La nostra è una produzione da sempre biologica e nutriamo la speranza che altri seguano lanostra traccia – osserva Janneke Zambrano - con l’intenzione di fare un prodotto sano, non soloper le persone ma anche per l’intero ecosistema.”Un mestiere spesso associato solo al sacrificio e agli orari impossibili e invece, diversamente daquanto si possa pensare, adatto ai giovani che, se armati di volontà, impegno e passione,possono trovare in esso stimolanti opportunità professionali.

Lo testimonia Alice, figlia diStefano e Janneke, che cura la parte commerciale e comunicativa dell’azienda.“Bisogna sfatare alcune credenze. Al giorno d’oggi il lavoro del fornaio può essere un mestierebello e molto richiesto, svolto con orari accettabili, permette di guadagnare bene e volendo difare questo lavoro anche in altre parti del mondo”.Da ora in poi il maestro artigiano Stefano Borselli può trasmettere il suo patrimonio diconoscenze sulla panificazione alle future generazioni e a chi desidera iniziare quest’attività,dando l’opportunità di apprendere a stretto contatto di un vero custode dell’Arte Bianca.

Forno a Legna La Torre | Di Borselli e ZambranoVia E. Santoni N°3 Diacceto - Pelago (FI) 50060 | Tel. 055 8326635 |www.fornolatorre.com – info@fornolatorre.comOrigine del Forno a Legna La TorreStefano ha fondato la sua attività nel 1987 insieme alla moglie Janneke Zambranoimprontandola fin dall’inizio, molto prima di quanto questo si affermasse a livello culturale, allavia del biologico, avendo a cuore l’etica di creare prodotti buoni e al tempo stesso sani egenuini. I primi esperimenti sono stati fatti nel forno di un’antica torre ghibellina, immersa nellacampagna fiorentina, da cui deriva il nome dell’attività.Il forno a legnaL'amore per la panificazione e la continua ricerca della cottura ottimale del pane, porta arealizzare nel 1988 un forno a legna, fatto su misura e con tutti i migliori criteri, dal maestrofumista Livio Piroli.

Un forno a volta piana eseguito seguendo un disegno leonardiano, unico nelsuo genere e che può vantare, in quasi 40 anni, di avere cotto soltanto farine biologiche.Il Lievito MadreIl lievito madre è l’altro grande protagonista dell’incredibile avventura di Stefano Borselli eJanneke Zambrano, un lievito di oltre 200 anni, donato da un maestro panettiere e tutt’orautilizzato e custodito come un grande tesoro inimitabile.I prodottiIl prodotto primario del forno è il pane, sia toscano che speciale, a lievitazione naturale,croccante, con una grande digeribilità e conservabilità.

Non uno solo pane, ma tanti tipi di panicon svariati tipi di farine, schiacciate, pizze, biscotti, prodotti di pasticceria classica e vegana, tracui Panettoni e grandi lievitati fino al Kefir di mela, prodotto con acqua e frutta frescafermentata. Un’incredibile varietà di gusti e di ingredienti con oltre 140 altri prodotti in catalogo.Una produzione totalmente artigianale che ha deciso di non entrare nella linea della grandedistribuzione e che è acquistabile direttamente nella sede principale a Diacceto, oppure inToscana e in Emilia Romagna, nei negozi che abbiamo prodotti naturali, certificati biologici e afiliera corta toscana.