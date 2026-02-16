Starhotels: nuova collaborazione in cucina

Fedegroup, azienda italiana leader nei servizi food & beverage per l’hotellerie e nella gestione di strutture alberghiere, amplia la collaborazione con il gruppo Starhotels con 3 nuovi ingressi a Firenze -Starhotels Michelangelo, Tuscany e Vespucci - portando a 13 il numero di strutture Starhotels di cui Fedegroup ne gestisce la ristorazione.

Fedegroup introdurrà un’offerta gastronomica in linea con il posizionamento del brand: contemporanea, dinamica e legata al territorio.

Iniziata nel 2004, la partnership tra le due realtà rappresenta un modello di business vincente, fondato su una piena sinergia e una visione condivisa. Due aziende specializzate nei rispettivi ambiti che collaborano per valorizzare l’identità di ciascuna struttura, trasformandola in una destinazione capace di offrire agli ospiti un’esperienza distintiva e memorabile.

Allo Starhotels Michelangelo, situato nei pressi della Stazione Leopolda, l’ospitalità fiorentina si esprime attraverso un’eleganza senza tempo. Le 119 camere e suite, ispirate al design italiano, coniugano stile contemporaneo e massimo comfort.

Gli Starhotels Tuscany e Vespucci completano l’offerta in due posizioni strategiche, ideali per chi viaggia per lavoro senza rinunciare al piacere. Lo Starhotels Tuscany si distingue per uno stile contemporaneo e lineare e dispone di 102 eleganti camere e suite; mentre lo Starhotels Vespucci presenta un carattere essenziale e informale, con 79 camere arredate con mobili di pregio.

La nuova proposta menù curata da Fedegroup si contraddistingue per il forte legame al territorio e per la valorizzazione della cucina toscana, mantenendo però anche un respiro internazionale. Tra i piatti signature, la Bistecca alla fiorentina sarà presente in tutti e tre i ristoranti, a sottolineare l’identità locale, l’attenzione alla stagionalità e alla filiera corta.

“Con la nuova Fedegroup stiamo compiendo un passo importante nel percorso di evoluzione dell’azienda: da player specializzato nella gestione di servizi F&B a piattaforma integrata di soluzioni per l’hospitality, capace di affiancare le strutture alberghiere lungo tutta la filiera: dalla consulenza strategica allo sviluppo dei concept, fino alla gestione operativa. La gestione di queste tre strutture rappresenta un ulteriore tassello di questa crescita e un segnale concreto della fiducia che Starhotels continua a riporre in noi. È una partnership che negli anni si è consolidata grazie a una visione comune: valorizzare l’esperienza degli ospiti attraverso format contemporanei, identità forti e una gestione capace di unire performance e qualità” ha dichiarato Mirko Sanna, CEO Nabucco Srl, società proprietaria di Fedegroup.

“La collaborazione con Fedegroup rappresenta per Starhotels un valore strategico nella gestione della ristorazione, un ambito sempre più centrale nell’esperienza complessiva dell’ospite. L’ingresso nel portfolio Fedegroup degli Starhotels Michelangelo, Tuscany e Vespucci rafforza un rapporto costruito nel tempo, basato su fiducia e una visione condivisa della ristorazione d’hotel come leva di posizionamento e qualità.” ha commentato Walter Sansò, Head of F&B Operations di Starhotels.

Con l’ingresso delle tre strutture fiorentine, si consolida ulteriormente il rapporto di lungo periodo tra Fedegroup e Starhotels, oggi presente con 13 strutture sul territorio italiano, tra cui Milano, Roma, Napoli e gli Starhotels Collezione a Siena e Trieste. Fedegroup conferma così il proprio ruolo di partner d’eccellenza per l’hospitality contemporanea, portando a Firenze il suo modello di gestione integrata, capace di coniugare performance, identità e valore esperienziale. Un approccio flessibile che consente di sviluppare soluzioni su misura – dal full management alla co-gestione – in funzione del contesto e degli obiettivi di ciascun hotel.