Stadio della Fiorentina: oggi si aprono nuovi orizzonti (diretta Violachannel)

Alle 16,30 l'attesissima conferenza stampa di Commisso dopo l'incontro di ieri con il sindaco Nardella. Si delinea una importante fetta di futuro del club viola

Il grande giorno dello stadio è arrivato: oggi alle ore 16:30, all’interno della Sala stampa "Manuela Righini" del "Franchi” si terrà la conferenza stampa di Rocco Commisso sul tema del nuovo stadio della Fiorentina. Come sempre, prevista la diretta su Violachannel e sui social viola.

In questo momento a Firenze i tifosi sono più che altro concentrati sul mercato, sull'arrivo o meno di Cutrone e altri giocatori, ma probabilmente la partita che si gioca tra Comune e proprietà viola è molto più importante di una campagna acquisti. Il nuovo stadio, o il Franchi adeguatamente "ritoccato" il famoso "restyling", assieme al centro sportivo sarà la base logistica ed economica per una società ambiziosa, come del resto avviene da tempo ad esempio in Inghilterra. Stadio di proprietà, con spalti riparati da sole e pioggia e curve a ridosso del campo, tifosi soddisfatti che lo riempiono, fair play finanziario e così via. La famosa 'gallina' di domani contrapposta all'uovo di oggi.

Ieri pomeriggio Rocco Commisso e il suo entourage hanno incontrato in Palazzo Vecchio il sindaco Dario Nardella con i suoi tecnici. Niente è trapelato sugli esiti dell'incontro, solo oggi sapremo se l'ipotesi Mercafir a lungo caldeggiata da Nardella è tramontata.