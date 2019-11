SS64: da oggi transito a senso unico alternato

A inizio 2019 un dissesto aveva compromesso la stabilità dell’intero versante per un’estensione di 50 metri

È stata ripristinata oggi pomeriggio la circolazione sulla strada statale 64 “Porrettana” nel tratto colpito da un dissesto geologico tra le località Pavana (PT) e Ponte della Venturina (BO) in prossimità del confine regionale tosco-emiliano. Il traffico sarà regolato a senso unico alterato con semaforo, al fine di consentire l’avanzamento dei lavori di consolidamento del versante e ricostruzione della carreggiata. In alcune fasi lavorative potranno essere necessarie ulteriori limitazioni al transito.

La frana aveva interessato la zona lo scorso 4 febbraio compromettendo l’intera pendice, dalla strada fino al torrente sottostante, per un’estensione di circa 50 metri. I tecnici Anas avevano quindi immediatamente avviato i rilievi topografici, i rilievi geologici e le indagini geognostiche indispensabili per la progettazione dell’intervento di consolidamento del versante e ripristino del corpo stradale. Una volta ultimate tutte le fasi preliminari (rilievi, progettazione esecutiva, autorizzazione paesaggistica, archeologica, idrogeologica e idraulica) il cantiere era stato avviato l’11 giugno scorso.

Il progetto prevede un investimento complessivo di circa 3,5 milioni di euro e comporta la movimentazione di circa 8mila metri cubi di terreno, la realizzazione di 126 pali, 214 micropali, un muro di sostegno al piede della frana e il nuovo piano stradale con barriere di sicurezza.

In particolare, è prevista la realizzazione di una doppia paratia di pali con tiranti, del diametro di 80 centimetri per una profondità di 25 metri, ai quali viene incastrata una soletta a sbalzo in calcestruzzo armato per uno sviluppo di circa 80 metri e 5,8 metri di larghezza, al fine di ricostruire la sede stradale completa.

La stabilizzazione del pendio di monte sarà eseguita con reti chiodate paramassi e sistemazione idraulica