Sr68, Ceccarelli visita il cantiere che eliminerà la 'curva della morte'

Il sindaco di Volterra: «Chiesto che sia inserita in plico Anas». Partita la riqualificazione di tredici tratti di strade a San Casciano e nelle frazioni

FIRENZE - Sopralluogo alla Sr 68 a Volterra per l'assessore regionale alle infrastrutture Vincenzo Ceccarelli che, insieme al sindaco Marco Buselli, ha effettuato visitato il cantiere sulla cosiddetta 'curva della morte'. «Questo intervento sulla sr68 è stato a lungo richiesto e sollecitato per risolvere un serio problema di sicurezza stradale - ha detto l'assessore Ceccarelli - la Regione Toscana è intervenuta con 1,5 milioni di euro a fianco del Comune, della Provincia e della Fondazione Cassa di Risparmio di Volterra che ha a sua volta contribuito all'opera con 300.000 euro. Dunque la collaborazione tra le istituzioni e la banca porterà alla soluzione di un problema annoso e risolverà una criticità così nota da essersi valsa il nome di 'curva della morte'. Il cantiere che è stato aperto i primi di settembre sta procedendo nel migliore dei modi». Ceccarelli ha inoltre ricordato che la sr 68 è una delle strade che saranno 'consegnate' ad Anas, ma nonostante questo la regione ha voluto mantenere l'impegno di risolvere il problema della 'curva della morte'. «Il passaggio ad Anas non vuol dire che la Regione si laverà le mani della sr 68, anzi vigileremo e lavoreremo con Anas perchè altri interventi possano essere messi in programmazione» .

«Abbiamo chiesto ed ottenuto con l'assessore Massimo Fidi, che la variante e tutto il resto della progettualità sulla SR 68 da Colle a Saline di Volterra, vengano inserite nel plico che verrà consegnato ad Anas nel passaggio di consegne, ormai imminente – ha aggiunto il sindaco Buselli - Ringrazio Regione, Provincia, Cassa di Risparmio di Volterra e Fondazione Cassa di Risparmio di Volterra per il gioco di squadra che sono riusciti a fare con il Comune di Volterra. Oggi siamo di fronte ad un cantiere che è già ad un buon punto e che ad aprile prossimo dovrebbe essere pronto. A quel momento, il cantiere collaudato verrà consegnato ad Anas».

Sono tredici i tratti di strada, tra marciapiedi e viabilità, che il Comune di San Casciano ha posto al centro di un articolato pacchetto di interventi di manutenzione straordinaria con l'obiettivo di migliorarne le condizioni di sicurezza e fruibilità. Sono in corso opere di sistemazione e rifacimento dei manti stradali in via Sonnino, via Nunzi e piazza del Popolo a Mercatale Val di Pesa. A Cerbaia i tratti interessati dagli investimenti messi in campo dalla giunta Pescini sono in via Empolese e via Volterrana, mentre a San Casciano i cantieri aperti sono quelli di viale Corsini, piazza De Gasperi, via XXVII Luglio. Sempre in tema di viabilità l’agenda dei lavori pubblici del Comune è impegnata da altri due interventi di rilievo: la realizzazione, in partenza, di una nuova strada che consentirà il collegamento tra via Montopoli e viale Pertini e il nuovo collegamento, lavoro in corso, fra via Poggio Borgoni e via Einaudi. Si sono ultimate le opere di asfaltatura di via del Chianti e via Buondelmonti a Montefiridolfi e via Pisignano in località Molino di Sugana.