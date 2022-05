RUN4HOPE 2022: in Toscana missione compiuta per l’Esercito (le foto)

Partita la seconda edizione della Run4Hope Massigen articolata su staffette regionali sincrone, che quest’anno avrà come ente beneficiario AIL. Nella città di Firenze, presso la meravigliosa Piazza del Duomo nel contesto della 100Km del Passatore, è partita la Run4Hope 2022 toscana.

Nella prima parte Prato, Pistoia, Lucca e Massa-Carrara. La corsa ha ripreso da Pisa per proseguire sul litorale alla volta di Livorno, Bolgheri, Piombino, Follonica e Grosseto. Spazio quindi alle città di Siena, Sinalunga, Lucignano e Arezzo prima del rientro nel capoluogo regionale.

Alla griglia di partenza vi erano 13 podisti appartenenti al Battaglione Trasmissioni “Abetone” dell’Esercito Italiano.

Nei giorni successivi il testimone girerà di città in città in base ai cronoprogrammi regionali definiti con i referenti territoriali attraverso tappe giornaliere che indicativamente andranno dai 50 ai 100 km. Le ultime tappe si svolgeranno domenica 29 maggio con l’arrivo contemporaneo alle ore 11, in particolare, la corsa toscana terminerà presso il Piazzale J.F.Kennedy in Firenze.

L’iniziativa, promossa dalla Onlus Run4Hope Italia, beneficia del Patrocinio di tanti enti, tra cui il CONI, della Fidal, della Fitri, dell’Esercito Italiano, dell’Aeronautica Militare, della Fondazione Lions International, del CSI, FIASP, AICS, AIC e tanti altri. I partecipanti non hanno confronti cronometrici o agonistici quanto piuttosto l’obiettivo di promuovere e sostenere la ricerca contro leucemie, linfomi e mieloma promossa da AIL e per sostenere le sezioni territoriali impegnate per i pazienti provenienti dall’Ucraina. Si tratta di un’iniziativa unica nel suo genere, in quanto articolata su staffette regionali che si svolgono in contemporanea in tutta Italia, con partenze indicativamente dai capoluoghi di Regione.

Si corre al fianco di Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro nel 2021 e nel 2023 e di AIL nel 2022 e nel 2024: una staffetta nella staffetta per contraddistinguere a cavallo tra i Giochi olimpici di Tokyo 2020 e Parigi 2024.

L'obiettivo è mettere in movimento migliaia di persone, dal nord al sud d'Italia. Ogni passo di corsa e ogni donazione, piccola o grande che sia, è fondamentale per sostenere i due enti beneficiari, nel nome dello sport e della solidarietà.

Il testimone della Run4Hope Massigen 2022 passerà di mano in mano in tutto il territorio italiano grazie alle oltre 400 associazioni sportive iscritte, ai reparti dell’Esercito Italiano e dell’Aeronautica Militare e a numerosi runners iscritti singolarmente, podisti di ogni genere, associazioni sportive, gruppi aziendali e spontanei, saranno coinvolti in un entusiasmante Giro d'Italia. I runners porteranno quindi un messaggio di solidarietà e di speranza impegnandosi nelle donazioni a sostegno AIL, anche tramite il portale Rete del Dono che permetterà di coinvolgere amici e conoscenti nella raccolta.

L'Esercito Italiano e l’Aeronautica militare patrocinano la Run4Hope Massigen 2022

L'Esercito Italiano e l’Aeronautica Militare hanno concesso il loro prestigioso patrocinio alla Run4Hope Massigen 2022 evidenziando l'importanza nazionale dell'iniziativa, grazie allo scopo solidale delle staffette regionali che di mano in mano trasporteranno il testimone, messaggio di altruismo e di impegno di AIL. Valori pienamente condivisi dalle grandi famiglie dell'Esercito Italiano e dell’Aeronautica Militare che fanno del coraggio, della preparazione professionale, del senso del dovere, della responsabilità, della tenacia, dello spirito di corpo e dell’abnegazione, i principi cardine su cui si fonda e a cui ogni militare si ispira quotidianamente.

Il successo del 2021: oltre 62.000 euro per la Fondazione AIRC con centinaia di associazioni

La prima edizione svoltasi nel maggio 2021 a favore della Fondazione AIRC ha rappresentato un enorme successo. In totale sono stati percorsi circa km 6.000. Il testimone di Run4Hope ha attraversato quindi 19 regioni e grazie alle 153 tappe previste sono state coinvolte 173 città delle principali città d'Italia e migliaia di piccoli paesi di provincia, che rappresentano le tradizioni, la cultura e la bellezza turistica del nostro Paese. Sono state oltre 400 le società sportive e i gruppi, per più di 3.000 runners iscritti, inclusi gli 80 che si sono iscritti individualmente. Oltre 62.000 euro il monte donazioni raggiunto dai runners, che sono stati destinati interamente alla ricerca contro i tumori infantili.