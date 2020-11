Speciale 100 Rodari a Borgo San Lorenzo

Ingorgo letterario rende omaggio al grande maestro e scrittore

Appuntamenti da non perdere nell’ambito di Ingorgo Letterario, il festival del Comune di Borgo San Lorenzo dedicato ai libri e agli autori che ha preso il via il 22 ottobre e che fino al 28 novembre sarà fruibile in modalità on line.

Come già nelle intenzioni di Mugello da Fiaba, Festival per bambini organizzato sempre dal Comune di Borgo San Lorenzo, sarà celebrato il grande Gianni Rodari a 100 anni dalla sua nascita con una serie di iniziative organizzate in collaborazione con lo Sdimm, il Sistema Documentario Mugello e Montagna Fiorentina.

Si parte venerdì 20 novembre alle ore 17.00 con la prima delle due dirette facebook con il grande Bruno Tognolini, scrittore e autore, considerato l’erede vivente di Gianni Rodari.

“Rime e storie fatte bene fanno bene” è il titolo del primo incontro rivolto soprattutto agli adulti, ad insegnanti e operatori. Con Bruno Tognolini si parlerà della “manutenzione della bellezza nella vita dei bambini e di tutti. Le filastrocche, gli scongiuri, gli spot pubblicitari, le preghiere, i rap, gli slogan degli stadi, le tiritere dei giochi… Lo dice il suo nome in greco: “poiesis”, LA POESIA FA. Fa piangere quando serve piangere, ridere se serve ridere, capire cosa ci accade, giocare, difendersi, offendere, comprare, sperare e pulire il sistema. Ma FA BENE solo quando è FATTA BENE, altrimenti al meglio non fa niente, al peggio fa male. Saranno dati esempi, coloriti e divertenti, di questo bene, di questo niente e di questo male, nelle combinazioni di buono-bello e buono-brutto nella poesia e nelle storie per bambini.”

Sabato 21 Novembre, per il secondo appuntamento, ore 17.30 sempre diretta fecebook Tognolini porterà alla scoperta de “Il tamburo nascosto” con lo “Gnomo Poeta Ramingo” e le sue mille filastrocche; un incontro adatto a tutti, bambini, adulti e famiglie.

Bruno Tognolini è uno scrittore "per bambini e per i loro grandi". Autore di libri (50 titoli coi maggiori editori nazionali), TV (4 anni Albero Azzurro e 11 Melevisione), teatro, saggi, canzoni e videogiochi. E poeta ramingo in giro per l'Italia, dove da 25 anni incontra i lettori bambini e adulti. Il suo romanzo "Il giardino dei Musi Eterni" è stato Libro dell'Anno 2017 al programma di Radio RAI "Fahrenheit", prima volta per un libro per ragazzi.



Considerato universalmente l’erede di Gianni Rodari, Bruno Tognolini inaugura le celebrazioni rodariane organizzate in collaborazione con il Sistema Documentario Integrato Mugello-Montagna Fiorentina (SDIMM) coordinato dall’Unione Montana dei Comuni del Mugello.