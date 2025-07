Spadolini e la sua eredità a 100 anni dalla nascita

Politico, giornalista ed intellettuale, Giovanni Spadolini (1925-1994) è stata una delle figure più illustri del Novecento italiano. Presidente del Consiglio, Presidente del Senato, Ministro dei Beni Culturali e Ambientali, Spadolini è stato anche un eminente storico, un professore universitario e soprattutto un giornalista acuto, direttore de “Il Resto del Carlino” e del “Corriere della Sera”.

Nel 2025 ricorrere il centenario della nascita con diverse iniziative promosse dalla Fondazione Spadolini Nuova Antologia di Firenze, punto di riferimento per custodire e valorizzare l’immensa eredità culturale e politica di Spadolini.Con il presidente, Professor Cosimo Ceccuti, la Fondazione Odg Toscana ha realizzato un concorso per giovani giornalisti per mantenerne viva la memoria.

La Commissione giudicatrice dell’assegnazione delle Borse di studio bandite dalla Fondazione Grande Oriente d’Italia, in collaborazione con la Fondazione Spadolini Nuova Antologia, per celebrare il centenario della nascita di Giovanni Spadolini, si è riunita il giorno 14 luglio 2025 alle ore 11:30 presso la sede della Biblioteca della Fondazione Spadolini, in via Pian dei Giullari 36/A a Firenze.

La Commissione, composta da Stefano Bisi (Presidente della Fondazione Grande Oriente d’Italia), Cosimo Ceccuti (Presidente della Fondazione Spadolini) e Antonio Seminario (che ha assunto il ruolo di Segretario), ha esaminato gli elaborati pervenuti e ha deliberato l’assegnazione delle due Borse di studio ai candidati Andrea Castellana e Marco Mazzé Alessi, autori di ricerche che si sono distinte per originalità, rigore critico e approfondimento scientifico della figura e dell’opera di Giovanni Spadolini. Nei prossimi giorni verrà annunciata la data e il luogo della premiazione.