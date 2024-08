Sottopasso delle Cure nuovamente occupato dai senzatetto

“All’indomani del risultato del ballottaggio, con un intervento lampo a favor di scatto dei giornali, l’Assessore Giorgio si vantava di aver risolto l’annosa problematica inerente il sottopasso di Piazza delle Cure, nel Quartiere 2. Peccato che, a distanza di solo un mese dall’intervento la situazione sia tornata al punto zero, con degrado, sporcizia e senza fissa dimora che vi stazionano giorno e notte”. Lo dichiarano il consigliere Comunale di Fratelli d’Italia Alessandro Draghi con il consigliere al Quartiere 2 Simone Sollazzo.

“Il tema della sicurezza e della marginalità sociale deve essere affrontato in modo serio ed organizzato e non a fine propagandistico all’indomani di un risultato elettorale per un intervento fine a se stesso e autoreferenziale che, vedendo i risultati, ha solo preso in giro i cittadini. Come si suol dire, il lupo perde il pelo ma non il vizio. Assessore Giorgio, quali provvedimenti intenderai mettere in campo per risolvere davvero il problema? Se ci sei, batti un colpo” concludono i consiglieri.

"Senza l’invenzione della fotografia chissà come andrebbero avanti le “campagne del degrado”. Ci immaginiamo le destre darsi alla pittura -dichiarano Dmitrij Palagi, consigliere in Comune e Lorenzo Palandri di Sinistra Progetto Comune al Quartiere 2- Alle Cure le persone senza dimora continuano a stare. In una situazione che con le alte temperature aveva creato una necessità dell’intervento dei servizi ambientali, probabilmente, ma che doveva essere gestita in modo diverso. Vantarsi degli interventi sociali in Toscana e a Firenze è un modo sbagliato di agire. Sembra dire alle sinistre: state zitte sennò poi arrivano Fratelli d’Italia e Lega, che è peggio.

Qualche settimana fa si parlava di azioni coordinate e sviluppate su più livelli. Nessun problema a riconoscere il lavoro del personale dipendente di Palazzo Vecchio (diretto e in appalto, della Municipale, di ALIA) e delle associazioni. Sappiamo bene che le strutture oggi non hanno mezzi, spazi e risorse per rispondere alla pluralità e specifica dei casi.

Però il doppio tentato sgombero andava evitato. E le parole ufficiali di ieri oggi suonano urtanti. Le destre pubblicano foto di esseri umani per associarle al degrado. Grazie al PD. Quindi in silenzio non ci stiamo e aspettiamo la risposta all’interrogazione visto che al question time non c’è stata".