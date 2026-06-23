​Sotto le stelle: la grande estate del cinema all'aperto

L’estate 2026 segna il ritorno di uno dei riti collettivi più amati della stagione calda: il cinema "al fresco". Quando il crepuscolo avvolge le piazze e i cortili storici della Toscana, lo schermo bianco diventa il catalizzatore di una socialità ritrovata, trasformando luoghi carichi di memoria in arene di visione condivisa. Non si tratta solo di proiezioni, ma di veri e propri presidi culturali che restituiscono bellezza al territorio. Quest’anno, il viaggio cinefilo si snoda attraverso tre rassegne d'eccellenza: il ricercato "Cinema nel Chiostro" a Firenze, la vivacità comunitaria di "OpenCine" a Scandicci e l'offerta multidisciplinare di "Calenzano Estate".

Nel cuore del capoluogo, il Complesso Museale di Sant’Orsola si riconferma l'epicentro del cinema di qualità. Per la terza edizione di "Cinema nel Chiostro", l'Associazione M.Arte e lo Spazio Alfieri (nell'ambito dell'Estate Fiorentina) hanno curato un mosaico di visioni che interroga il presente, supportato da una tecnologia di proiezione e sonorizzazione di altissimo livello che esalta l'acustica dell'ex convento.

Il programma si articola in percorsi tematici che spaziano dal neorealismo intimo di Moretti alle nuove frontiere del cinema mondiale:

Domenica "Metti una sera con Nanni": Un viaggio nella psiche italiana attraverso la lente di Moretti. Bianca (19/07): L'ossessione e il paradosso quotidiano. La messa è finita (26/07): Orso d'Argento a Berlino, un ritratto generazionale amaro. Habemus Papam (Agosto): La fragilità del potere nell'interpretazione magistrale di Michel Piccoli.

Un viaggio nella psiche italiana attraverso la lente di Moretti. Martedì "Le prime volte": Gli esordi più folgoranti dei festival internazionali. Sorry, Baby di Eva Victor (30/06): Direttamente dal Sundance e da Cannes. La mia famiglia a Taipei di Shih-Ching Tsou (07/07): Premio alla Festa del Cinema di Roma. Antartica – Quasi una fiaba di Lucia Calamaro (14/07): Una commedia sospesa tra scienza e affetti. Nino di Pauline Loquès (21/07): Gran Premio della Giuria a Roma 2025.

Gli esordi più folgoranti dei festival internazionali. Giovedì in lingua originale: I grandi titoli globali senza il filtro del doppiaggio. Hamnet di Chloé Zhao (09/07): La regista premio Oscar rilegge Shakespeare. The Drama di Kristoffer Borgli (16/07): L'attesissima prova d'attore di Robert Pattinson e Zendaya. No Other Choice di Park Chan-wook (23/07): Il ritorno del maestro coreano di Oldboy. I colori del tempo di Cédric Klapisch (30/07): Un affresco corale sulla memoria europea.

I grandi titoli globali senza il filtro del doppiaggio. Venerdì "Visioni dal Medio Oriente": Confini geografici e dell'anima. Persepolis (03/07): Un momento di alta commozione con il tributo a Marjane Satrapi, recentemente scomparsa, introdotto da un suo video messaggio. The Sea (10/07): Candidato israeliano agli Oscar 2026. La torta del presidente (17/07): Camera d’Or a Cannes, una parabola di resistenza ironica. Divine Comedy (24/07) e Disunited Nations (31/07): Riflessioni su censura e diritto internazionale.

Confini geografici e dell'anima.

A suggellare questa offerta, dal 28 luglio inizierà un focus dedicato a Hirokazu Kore-eda, vincitore della Palma d'Oro con Shoplifters, che partirà con il suo esordio Maborosi (1995), un'opera essenziale sulle fragili geometrie dell'esistenza.

Accessibilità e prezzi: Grazie all'iniziativa "Cinema Revolution", i film italiani ed europei costano solo € 3,50. Per le altre proiezioni il prezzo è di € 8,00, con una riduzione a € 6,00 riservata ai soci Unicoop Firenze.

Giunta alla sua quinta edizione, "OpenCine" trasforma il Pomario del Castello dell’Acciaiolo in un salotto cinematografico sotto le stelle. Inserita nel palinsesto "OpenCity 2026", la rassegna offre proiezioni dal 13 luglio al 7 agosto, ogni sera dal lunedì al venerdì alle 21:15.

La forza della manifestazione risiede nella sinergia con le realtà del territorio, che arricchiscono l'esperienza dello spettatore:

Amici del Cabiria: Garanti di una programmazione esperta maturata in oltre 30 anni di attività.

Garanti di una programmazione esperta maturata in oltre 30 anni di attività. Biblioteca di Scandicci e Centrolibro: La storica libreria cittadina propone bibliografie tematiche curate ad hoc per i film in cartellone.

La storica libreria cittadina propone bibliografie tematiche curate ad hoc per i film in cartellone. Publiacqua: Un tocco di sostenibilità e cura con l'installazione di un fontanello temporaneo che offre gratuitamente acqua naturale e gassata al pubblico.

Un tocco di sostenibilità e cura con l'installazione di un fontanello temporaneo che offre gratuitamente acqua naturale e gassata al pubblico. ARCI Vingone: Un partner fondamentale per il radicamento sociale dell'evento.

Il programma vanta 20 pellicole dell'ultima stagione, con una selezione che bilancia i successi dei grandi festival e titoli pensati specificamente per le famiglie e i giovani.

"Calenzano Estate 2026" si presenta come un festival multidisciplinare di ampio respiro, promosso dal Comune e dalla Fondazione CR Firenze. Accanto al cinema, il palinsesto offre musica rock e jazz, lirica e persino il "circo fantastico", creando un'atmosfera di festa diffusa dal 30 giugno al 28 agosto.

Il cinema troverà casa nel Giardino del Castello nelle date del 6, 13, 20, 27 luglio e il 4 e 25 agosto. Il valore aggiunto della rassegna è rappresentato dai dialoghi d'autore: il giornalista Federico Berti curerà infatti due interviste d'eccezione con giganti della scena italiana:

7 luglio: Intervista a Maurizio Micheli.

Intervista a Maurizio Micheli. 21 luglio: Incontro con Beppe Barra.

Arena Luogo Periodo Organizzazione Cinema nel Chiostro Complesso di Sant'Orsola, Firenze 29 giugno - 6 settembre M.Arte / Spazio Alfieri OpenCine Castello dell'Acciaiolo, Scandicci 13 luglio - 7 agosto Amici del Cabiria Calenzano Estate Giardino del Castello, Calenzano 6 luglio - 25 agosto Comune di Calenzano

Sostenere queste arene significa investire nella qualità della nostra vita culturale e preservare spazi di confronto che solo il grande schermo sa generare. Vi invitiamo a consultare i siti ufficiali spazioalfieri.it e amicidelcabiria.it per i programmi completi e gli aggiornamenti dell'ultimo minuto.