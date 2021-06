Cinema DiVino 2021: la 2^ edizione alla Villa Medicea di Lilliano

Visto il successo della scorsa stagione, la Villa Medicea di Lilliano (Bagno a Ripoli), riproporrà anche per l'estate 2021 la formula aperitivo e cinema all'aperto per 8 appuntamenti settimanali, da giugno ad agosto 2021. La rassegna sarà dedicata a storie corali, comunità improbabili e incontri stravaganti. Gli 8 film in programma, selezionati grazie alle indicazioni di Michele Crocchiola, Direttore della Fondazione Stensen, fra le uscite degli ultimi anni, vogliono farci ridere ma al tempo stesso riflettere su storie insolite e personaggi fuori dagli schemi.

La formula del Cinema DiVino

Nella suggestiva cornice della terrazza panoramica della Villa, in una piacevole atmosfera, sarà possibile degustare la selezione dei vini Malenchini e un piatto freddo con specialità toscane. Il tutto sarà accompagnato da intrattenimento musicale e saranno presenti anche alcuni artigiani locali a esporre le loro creazioni. Al termine dell'aperitivo ci si sposterà in giardino per la proiezione del film. Alcune proiezioni saranno allietate dalla presenza di attori, registi o personaggi del mondo dello spettacolo.

Tra i film in programma “La Comune”, candidato agli Oscar 2021 come miglior regista, “Arrivederci Saigon”, film sulla band toscana tutta al femminile Stars e “Il nome del figlio” i cui attori hanno ricevuto 3 David di Donatello.

Orario dell’evento: 19.00-23.00

Prezzo a persona: 25 euro, comprensivo di un tagliere di specialità toscane + un calice di vino Malenchini e l’accesso alla proiezione del film, con posto a sedere (chi lo desidera potrà portare un plaid e sdraiarsi sul prato).

Per garantire il corretto numero di partecipanti sarà obbligatoria la prenotazione, che dovrà essere effettuata online sul sito della Villa.

Gli ampi spazi esterni consentiranno a tutti di vivere una piacevole serata in totale tranquillità, nel pieno rispetto delle norme di sicurezza.

In caso di maltempo la data verrà rimandata previa comunicazione.

Vini in degustazione

Durante queste belle serate d'estate sarà possibile degustare i nostri vini bianchi e rosati, ed alcuni rossi tipici della zona del Chianti Colli Fiorentini.

Azienda Agricola Malenchini

L'azienda Malenchini

Diletta Malenchini insieme alla sua famiglia è proprietaria della Villa Medicea di Lilliano e dell’azienda agricola Malenchini dal 1830. Giunta all’8^ generazione, si occupa con passione dei vini, dell'olio e dei prodotti freschi.

I nostri vitigni

Con la loro complessa struttura a base di calcare, i terreni della Azienda Agricola Malenchini sono il luogo preferito dagli amanti del vino del Chianti Colli Fiorentini e l'ambiente ideale per le vigne, coltivate secondo i criteri dell'agricoltura biologica. Conserviamo e custodiamo questo importante terroir nel massimo rispetto della natura, della coltivazione e della sostenibilità. Ciò ci permette di cogliere le caratteristiche uniche di ogni vitigno: Sangiovese sapido e finemente fruttato, Canaiolo e Pugnitello antichi e locali, Cabernet Sauvignon ricco e aromatico e il sontuoso Merlot.

La nostra produzione è antica e tradizionale e si inserisce all'interno di un processo che controlliamo dall'uva alla bottiglia. Raccogliamo l'uva a mano, invecchiamo ogni vino in botti di legno separate e imbottigliamo qui nella nostra azienda sopra Grassina (Bagno a Ripoli).

La Villa Medicea di Lilliano

Già nell’XI secolo si registra la presenza di una torre d'avvistamento adagiata su una collina sopra Firenze, il posto ideale per osservare la città. Quattro secoli più tardi quella torre divenne una magnifica dimora appartenente all'aristocrazia: il Granduca Ferdinando II della famiglia dei Medici. Con il passare del tempo, i proprietari continuarono ad ingrandire la Tenuta che sicuramente dovette colpire Re Federico IV di Danimarca quando la visitò nel 1709.

Dopo la scomparsa della dinastia dei Medici, Villa Medicea di Lilliano venne acquistata dalla famiglia Malenchini che l'ha trasformata in una struttura ricettiva di lusso, portando avanti contemporaneamente l'azienda agricola di famiglia.

Possibilità di cenare in Villa. Staccia al fresco è aperto a pranzo e a cena (chiuso martedì tutto il giorno e mercoledì a pranzo). Prenotazioni Tel. 3756592240