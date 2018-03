Sostenibilità ambientale: Enegan promuove Gas Green

L’utilizzo di gas produce continuamente emissioni di CO2 che vanno a colpire l’ecosistema del pianeta

Enegan continua il percorso all’insegna del green e, dopo il suo impegno nell’energia, è pronta a rivoluzionare anche il mercato del gas. Scegliendo il Gas Green di Enegan, i clienti dimostreranno la volontà di una scelta consapevole, vicina all’ambiente, tutelando non solo il proprio futuro, ma anche quello delle nuove generazioni, investendo in un progetto green sostenuto da Enegan.

L’utilizzo di gas produce continuamente emissioni di CO2 che vanno a colpire l’ecosistema del pianeta Terra, ma con la scelta del Gas Green queste emissioni possono essere compensate interamente attraverso i cosiddetti crediti di carbonio (Carbon Credits), strumenti finanziari introdotti nel 2005 dal protocollo di Kyoto con l’intento di sostenere iniziative di alto valore socio-ambientale. I crediti di carbonio permettono così ad intere popolazioni l’accesso a fonti di energia pulita, la riduzione della deforestazione e un migliore uso delle risorse naturali, contribuendo attivamente a nuovi modelli di sviluppo.

Enegan rende tutto questo possibile e tangibile grazie all’ente di Certificazione Gold Standard di Ginevra riconosciuto dal WWF, che dal 2003 opera in tutto il mondo, certificando progetti di riduzione delle emissioni e garantendone l’integrità ambientale, sociale ed economica.

Il progetto green sostenuto da Enegan grazie al Gas Green è l’Aruba Wind GS Project. L’iniziativa, che ha base nel parco eolico “Vader Piet”, sulla costa orientale dell’isola di Aruba, ha lo scopo di utilizzare la risorsa eolica dell’aria al fine di fornire energia pulita alla rete di distribuzione. In questo modo si riesce ad ottenere un abbattimento diretto delle emissioni di gas ed effetto serra causate dagli impianti di produzione che utilizzano combustibili fossili e che attualmente rappresentano la maggior parte della produzione di energia ad Aruba.

Andrea Guarducci, presidente di Enegan, afferma: “Questa iniziativa è un’ulteriore conferma di quanto la nostra azienda creda nelle attività green e sia proiettata nel futuro. Abbiamo fatto dell’ecosostenibilità e della salvaguardia del pianeta la nostra missione e lo dimostrano anche progetti come Salviamo il pianeta ed Elio e i Cacciamostri”. Continua Guarducci: “Mi auguro che i nostri competitors seguano il nostro esempio in futuro in modo tale da poter offrire a tutti i consumatori una fornitura di energia e gas che permetta consapevolmente di ridurre le emissioni di CO2 nell’aria”. Conclude Guarducci: “Il Gas Green rivoluzionerà in positivo il mercato e siamo felici di esserne promotori.”