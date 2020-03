Covid-19: sono 64 i nuovi casi positivi nei territori dell’Ausl Toscana Centro

A Rignano sull'Arno per la scomparsa di Fiorella Galanti. Aggiornamento situazione Coronavirus nel fiorentino e sulla costa

Firenze- Nelle ultime 24 ore risultano 9 decessi nei territori dell’Ausl Toscana Centro. L'Amministrazione Comunale di Rignano sull'Arno esprime le più sentite condoglianze per la scomparsa di Fiorella Galanti a cui, nel 2012, è stata assegnata la massima onorificenza delle Tre Corone d'Oro “riconoscendole, oltre che indiscusse virtù umane, un’eccellente competenza nello svolgimento della sua lunga attività professionale di farmacista, mostrando un attento e dedito operato nei confronti dell'intera comunità rignanese e portando concreti benefici a tutta la cittadinanza”.

Di seguito i dettagli con le indicazioni di sesso, età, domicilio e stato di salute dei ricoverati di oggi.

29 casi nel territorio fiorentino:

F, 60 Barberino Tavarnelle, stabile San Giovanni di Dio M, 49 Calenzano, grave, Careggi F, 82 Campi Bisenzio grave, Careggi M, 86 Campi Bisenzio, stabile, Careggi M, 86 Campi Bisenzio, stabile, Careggi F, 82 Cappelle sul Tavo (PE), stabile Santa Maria Annunziata M, 82 Fiesole, stabile Careggi F, 88 Fiesole, critica San Giovanni di Dio F, 26 Firenze, stabile Careggi M, 76 Firenze, critica Careggi F, 44 Firenze, stabile Careggi F, 82 Firenze, grave Santa Maria Nuova M, 74 Firenze, grave Careggi M, 58 Firenze, stabile Careggi M, 81 Firenze, stabile Santa Maria Annunziata F, 52 Firenze, stabile Careggi M, 64 Firenze, stabile San Giovanni di Dio F, 61 Firenze, buona in quarantena nel proprio domicilio M, 82 Firenze, stabile Careggi F, 46 Impruneta, buona in quarantena nel proprio domicilio F, 93 Pelago, stabile San Giovanni di Dio F, 52 Pontassieve, buona in quarantena nel proprio domicilio F, 41 Pontassieve, buona in quarantena nel proprio domicilio F, 37 Rufina, buona in quarantena nel proprio domicilio F, 88, Scandicci, stabile San Giovanni di Dio F, 87, Scandicci, critica San Giovanni di Dio M, 88, Scandicci, critica San Giovanni di Dio M, 72, Sesto fiorentino, stabile Careggi M, 81 Vaglia, grave, Mugello

9 casi nel territorio pratese:

F, 75 Carmignano, buona, in quarantena nel proprio domicilio M, 72, Montemurlo, buona, in quarantena nel proprio domicilio M, 65 Prato buona, in quarantena nel proprio domicilio M, 81 Prato stabile, in quarantena nel proprio domicilio F, 82 Prato buona, in quarantena nel proprio domicilio F, 95 Prato stabile, in quarantena nel proprio domicilio F, 78 Prato stabile, in quarantena nel proprio domicilio F, 73 Prato stabile, in quarantena nel proprio domicilio M, 69 Prato stabile, in quarantena nel proprio domicilio M, 53 Prato stabile, Santo Stefano

10 casi nel territorio empolese:

F, 62 Castelfiorentino, stabile, San Giuseppe F, 84 Empoli, grave, San Giovanni di Dio F, 56 Empoli, buona, in quarantena nel proprio domicilio M, 75 Fucecchio, stabile, in quarantena nel proprio domicilio M, 76 Fucecchio, stabile, in quarantena nel proprio domicilio F, 78 Fucecchio, stabile, in quarantena nel proprio domicilio F, 53 Montespertoli, lieve, in quarantena nel proprio domicilio F, 54 Santa Croce sull’Arno, stabile, San Giuseppe F, 72 Santa Croce sull’Arno stabile, San Giuseppe M, 43 Vinci, buona, in quarantena nel proprio domicilio

16 casi nel territorio pistoiese:

M, 63 Altopascio , stabile San Jacopo D, 51 Chiesina Uzzanese, buone in quarantena nel proprio domicilio D, 28 Montecatini Terme, buone in quarantena nel proprio domicilio M, 59 Montecatini Terme, stabile San Jacopo M, 57 Pescia, stabile San Jacopo M, 59 Pistoia, stabile in quarantena nel proprio domicilio M, 63 Pistoia, buona in quarantena nel proprio domicilio M, 36 Pistoia, buona in quarantena nel proprio domicilio M, 45 Pistoia, buona in quarantena nel proprio domicilio F, 80 Pistoia, stabile San Jacopo M, 82 Pistoia, stabile San Jacopo M, 83 Pistoia, grave San Jacopo F, 63 Pistoia, stabile San Jacopo F, 70 Quarrata, stabile in quarantena nel proprio domicilio F, 63 Quarrata, stabile in quarantena nel proprio domicilio M, 51 Quarrata, stabile San Jacopo

A breve, conclusa l’indagine epidemiologica per individuare i contatti stretti dei singoli soggetti contagiati, saranno informate adeguatamente le autorità territoriali. I numeri fotografano la situazione dell’Asl Toscana centro aggiornata alle ore 18 di oggi.

Nell’area vasta dell’Azienda USL Toscana nord ovest (che comprende anche l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana) si sono registrati 158 nuovi casi positivi, così suddivisi per Zona e per Comune di residenza.

NUOVI CASI

Apuane: 16

Comuni: Carrara 7, Massa 8, Montignoso 1;

Lunigiana: 29

Comuni: Aulla 3, Bagnone 1, Filattiera 4, Fivizzano 4, Fosdinovo 2, Licciana Nardi 3, Pontremoli 6, Tresana 1, Villafranca in Lunigiana 4, Zeri 1;

Piana di Lucca: 31

Comuni: Altopascio 3, Capannori 9, Lucca 19;

Valle del Serchio: 21

Comuni: Bagni di Lucca 2, Barga 2, Borgo a Mozzano 3, Coreglia Antelminelli 1, Fabbriche di Vergemoli 1, Gallicano 7, Molazzana, Piazza al Serchio 1, Pieve Fosciana 2 , Vagli di Sotto 1;

Zona Pisana: 8

Comuni: Cascina 2, Pisa 3, San Giuliano Terme 2, Vicopisano 1;

Alta Val di Cecina Valdera: 14

Comuni: Bientina 1, Capannoli 1, Casciana Terme Lari 1, Peccioli 1, Pontedera 2, Santa Maria a Monte 3, Terricciola 3, Volterra 2;

Zona Livornese: 11

Comuni: Livorno 11;

Elba: 1

Comune: Rio 1;

Bassa Val di Cecina Val di Cornia: 5

Comuni: Cecina 1, Piombino 2, Rosignano Marittimo 1, San Vincenzo 1;

Versilia: 9

Comuni: Camaiore 2, Massarosa 2, Pietrasanta 1, Viareggio 4.

13 casi da attribuire: altra Azienda, altra Regione o dati non disponibili.

Questi i decessi che sono verificati tra il pomeriggio di ieri ed oggi sul territorio dell’Asl Toscana nord ovest:

uomo di 58 anni, Milano; uomo di 78 anni, di Lucca; uomo di 98 anni, di Casciana Terme; donna di 83 anni, di Livorno; uomo di 77 anni, di Pietrasanta; donna di 73, di Massarosa; uomo di 78 anni, di Santa Maria a Monte; uomo di 86 anni, di Capannori; uomo di 76 anni, di Pontremoli.

Altri due decessi sono avvenuti nelle ultime ore e non erano presenti nella comunicazione regionale:

uomo di 94 anni, di Filattiera; uomo di 70 anni, di Mulazzo.

Spetterà comunque all’Istituto superiore di sanità attribuire le morti al Coronavirus: si tratta infatti di persone che avevano patologie concomitanti. Per quanto riguarda i ricoveri per “Covid-19”, inoltre, ad oggi sono in totale - negli ospedali dell’Azienda USL Toscana nord ovest - 336, di cui 77 in Terapia intensiva. Dal monitoraggio giornaliero sono infine 4.847 le persone in isolamento domiciliare su tutto il territorio dell’Azienda USL Toscana nord ovest.