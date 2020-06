Sono 4 i Comuni toscani rinnovabili al 100%: tutti geotermici

La classifica annuale di Legambiente 2019 inserisce tra i 51 Monterotondo, Montieri, Pomarance e Santa Fiora

Sono quattro su un totale di 51, e tutti del comparto geotermico regionale, i Comuni toscani 100% rinnovabili secondo la speciale classifica annuale di Legambiente relativa al 2019. Un ottimo risultato a livello nazionale, visto che la maggioranza dei territori segnalati si trovano nelle aree alpine o subalpine del Paese. Si tratta di Monterotondo, Montieri, Pomarance e Santa Fiora: qui il mix delle fonti rinnovabili installate riesce a superare i fabbisogni elettrici e termici dei cittadini residenti (riscaldamento di case, uffici, acqua calda per usi sanitari ed elettricità).

Una conferma di come la geotermia rappresenti una fondamentale energia per contribuire in modo sensibile al raggiungimento degli obiettivi europei, per salvaguardare il mondo dai cambiamenti climatici e per lo sviluppo dell’economia circolare.

Il documento di Legambiente segnala anche 100 esperienze virtuose nel campo delle rinnovabili: tra queste quella dell’Unione dei Comuni di Valdarno e Valdisieve (per le biomasse legnose) e dei Comuni di Cavriglia (fotovoltaico), Castelnuovo Val di Cecina (geotermico/biomasse) e Montieri (geotermico), oltre alla centrale Cornia 2 (geoternmico/biomasse) nel Comune di Castenuovo Val di Cecina.