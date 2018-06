​Solstizio in Serragli: serata tra artigianato arte e design

Laboratori, dimostrazioni di artigianato artistico, iniziative culturali, messe in piega gratuite, aperitivi, botteghe aperte e solidarietà per una via in festa

‘Solstizio in Serragli’, una serata tra arte, moda, artigianato e design in programma giovedì 21 giugno. L’evento, al quale aderiscono 41 attività di via dei Serragli, è stato presentato oggi in Palazzo Vecchio dall’assessore allo Sviluppo economico Cecilia Del Re e dal presidente della commissione Cultura del Quartiere 1 Mirko Rufilli.

“Siamo molto felici di questa rinnovata vitalità di via dei Serragli e delle attività che animano la zona – ha detto l’assessore Del Re – Una serata di festa che coinvolgerà associazioni, artisti, artigiani e commercianti orgogliosi di far parte di una comunità viva”.

L’appuntamento è per giovedì 21 giugno dalle 18.30 alle 22 con associazioni, artisti, artigiani e commercianti di via dei Serragli che accoglieranno gli ospiti con esposizioni, iniziative, sconti e buffet.

Le 41 attività che aderiscono all’iniziativa:

da BORGO DELLA STELLA a VIA SANTA MONACA

DUCCIO BANCHI / artigiano dell’ottone e del bronzo

LUCA RAFANELLI / restauro e pittura

IL CORTILE / abbigliamento

Evento: Summer party aperitivo e Dj tutto al femminile

CUCULIA / ristorante libreria

ULTRA / abbigliamento uomo

ALBRICI / antiquariato e abbigliamento vintage

Evento: Omaggio alla bellezza aperitivo musica sconto 20% su abiti e accessori

IT’S YOGA / yoga e eventi culturali

Evento: “FLOW 21” Lo spazio Lightlite si trasforma in contenitore creativo dove arte e moda, vintage e handmade convivono e si contaminano, con MARY TRASHAR kinky clothing - MARIA COOL vintage & style - DEAMATRIS body ornament - LORENZO AMULETO drawings

MOMO / abbigliamento vintage

da VIA SANTA MONACA/VIA SANT’AGOSTINO a VIA DELLA CHIESA

SBRINO / gelatificio contadino

CAFFE DE SERRAGLI / bar

Evento: Speciale apericena fino a mezzanotte

THE PET SHOP accessori per animali

Evento: aperiBau e riffa di solidarietà per i4 zampe meno fortunati

ARCHEA BREWERY / birreria artigianale

FRA.NE / urban atelier abbigliamento

Evento: Esposizione dei migliori artisti street artist fiorentini e buffet, sconti speciali

DUSERT / abbigliamento vintage

STUDIO BATTAGLIA / artista scultura e scultura scenografica

Evento: Open Studio in occasione del solstizio con sculture scenografiche con video

STUDIO BUSSANICH / artista fotografia e video

Evento: Open Studio in occasione del solstizio con fotografie e video

TRATTORIA GINONE / ristorante

ADELE Interiors Design / arredamento

Evento: "la tavola è come una tela dipinta che ci insegna che OGGI è una volta sola" B. Yoshimoto. In collaborazione con: Andrea Chiarantini, Egizia, Laura Rebagliati, Tuorlo design studio. Sconto 20% su tutti gli articoli in esposizione e non solo.

STUDIO D’ARTE LEONE / artista

FIASCHETTERIA FANTAPPIE’ / vino e cibi toscani

GIALLOMBARDO / argenti antichi e rarità

Evento: Dimostrazione dal vivo dell’antica tecnica del bulino su argento, musica e aperitivo

ORAFI artigiani / orefici

Evento: Aperitivo e performance di pittura

SUGAR BLUES / erboristeria e market biologico

Evento: Per celebrare insieme il solstizio proponiamo la Mantica della Carta dell’Anno

IDETROMA Hairdressing / parrucchiere

TRICK’R TREAT TATOO /tatuaggi

RENELA / istituto estetico

NAA STUDIO / artigiana orefice

QUOIO / artigiano del cuoio e della pelle

FARMACIA DE’ SERRAGLI / farmacia

RM / laboratorio di gioielleria, orafi dal 1835

SILATHAI / centro massaggi

STUDIO 70rosso / studio d’arte

da VIA DELLA CHIESA a VIA DEL CAMPUCCIO

ENTR'ARTe / Associazione Culturale e Anomie / communication design

Evento: Insieme per presentarsi e per raccontare il progetto 79rosso mostre e residenze artistiche, ospiti le opere di alcuni artisti che hanno esposto negli anni da noi.

88 Residenza d’epoca / albergo

ARTE DEL CUCITO / sartoria

STUDIO ANTONIO CASCIANI ALAN PASCUZZI / restauro e pittura

NONIKE / abbigliamento

BORDERLAB / studio di collettivo di artisti

Evento: Open Studio con musica live e performance

DILADDARNO / trattoria

MAME / take-away greco

da VIA DEL CAMPUCCIO a VIA SANTA MARIA

FRANCO GIORGI / Gioielli e antiquariato

CAFFE MI PIACE / Bar