Social media: opportunità e pericoli della vita social

Il primo di una serie di incontri, giovedì 24 ottobre, anche in diretta Facebook sulla pagina del Consiglio Regionale della Toscana

Giovedì 24 ottobre 2019 ore 17 si terrà il primo appuntamento della 2° edizione 2019-2020 del ciclo #Internet&Diritto. Il futuro in biblioteca con la presentazione del volume Social media e diritti. Diritto e social media numero speciale della rivista Informatica e diritto (Edizioni Scientifiche Italiane, 2017) a cura di Gian Luca Conti, Marina Pietrangelo e Francesco Romano.

Il volume propone una riflessione aperta sulle molteplici questioni giuridiche, e non solo, connesse all'uso dei social media. Numerosi e approfonditi contributi trattano da un lato, della responsabilità del social media provider per i contenuti diffusi in Rete e dall’altro della necessità di nuove e più efficaci tutele per contrastare i sempre più diffusi fenomeni di odio, discriminazione e bullismo. I social media sono indagati anche come strumento per potenziare la capacità di partecipazione dei cittadini e non mancano riflessioni sull’uso dei social nell’ambito della Pubblica amministrazione e da parte di parte di partiti o movimenti politici.

Programma

Saluti di Eugenio Giani, Presidente del Consiglio regionale della Toscana

Intervengono Marina Pietrangelo, curatrice e ricercatrice CNR Istituto di Informatica Giuridica e Sistemi Giudiziari

Francesco Romano, curatore e ricercatore CNR Istituto di Informatica Giuridica e Sistemi Giudiziari

Letizia Materassi, docente Sociologia della comunicazione, Università di Firenze

Gian Luca Conti, docente di Diritto costituzionale, Università di Pisa.

Modera Nicola Novelli, direttore di Nove da Firenze.

Ingresso libero fino a esaurimento posti disponibili e previa esibizione di un documento d'identità.