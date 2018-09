Smog sui viali di Firenze: previsti divieti di circolazione

Amato: “L’assessore Bettini conferma i dati e i prossimi provvedimenti di divieto ai diesel Euro 2 nella Ztl, ma non sull'intero territorio comunale: interventi riduttivi e insufficienti”

Il monitoraggio della viabilità da parte dei fiorentini non riguarda solo il flusso degli autoveicoli, ma anche l'impatto ambientale. Il Comitato che sembra essersi costituito per dare voce ai residenti, domiciliati e lavoratori del controviale Fratelli Rosselli, Via Jacopo Da Diacceto, Via Cittadella ed i viali e vie adiacenti alla curva della Tramvia interviene sui dati Arpat in merito alla qualità dell'aria a Porta al Prato.



A preoccupare il portavoce sarebbero state le notizie relative agli sforamenti dei valori del PM10. "Il problema legato al traffico che abbiamo segnalato presso la curva di via Jacopo da Diacceto, diventa sempre più di primaria importanza per il benessere dei cittadini" spiegano i residenti che nei giorni scorsi, dopo quasi 10 anni di transiti continui del tram, si sono uniti al coro di chi ravvisa solo oggi la presenza di criticità nel proprio quartiere, dovute ai nuovi binari della Tramvia ed alla congestione del traffico.



Dati alla mano, gli sforamenti su Ponte alle Mosse risalirebbero tutti ad inizio anno, tra gennaio e febbraio 2018.

Ad amplificare la voce dei residenti è stata la consigliera Miriam Amato che ha ricevuto risposte in merito da parte dell'assessore all'Ambiente del Comune di Firenze, Alessia Bettini.

“L’assessore Bettini conferma i dati fuorilegge del biossido d’azoto in città, ma non specifica che i valori sono da allarme sanitario e annuncia solo il prossimo divieto alle auto Euro 2 nella ztl, ma rinvia il provvedimento per l'intero territorio comunale alle decisioni della Regione”.

“Il biossido di azoto sfora in due centraline, viale Gramsci e via Ponte alle Mosse, con medie annuali ben superiori ai valori limite – aggiunge la consigliera – ininterrottamente negli ultimi undici anni, dal 2007 al 2017, con record negativi in tutta la Toscana e con valori da allarme sanitario, anche per Ponte alle Mosse, centralina considerata rappresentativa per quanto riguarda i livelli di qualità dell’aria lungo le vie di traffico della città".



A breve il Comune di Firenze intende adottare il divieto di circolazione alla auto Euro 1 a benzina ed Euro 2 diesel "Nella sola Ztl – sottolinea Amato – come previsto dallo scorso marzo dal Piano di Azione Comunale 2016-2017, ma è un provvedimento riduttivo e insufficiente, perché riguarderebbe di fatto una piccola parte delle 9.000 auto diesel Euro 2 immatricolate al 2014 nel territorio provinciale, secondo i dati dello stesso PAC, e spesso si tratta di auto di grossa cilindrata acquistate quasi venti anni fa".

L'estensione all'intero territorio comunale del divieto sarebbe previsto entro il 2019, "Viene rinviato al tavolo con Regione e con gli altri Comuni limitrofi, quando il problema è soprattutto fiorentino, viste le centraline che sforano" conclude Amato.