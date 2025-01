Simone Cristicchi in gara al 75° Festival di Sanremo

Sarà in gara al 75° Festival di Sanremo con il brano “Quando sarai piccola”, nella serata delle cover duetterà con AMARA sulle note de “LA CURA”, uno dei brani più amati di FRANCO BATTIATO. Simone Cristicchi e Amara insieme sono stati ospiti del Premio Tenco 2024 al Teatro Ariston di Sanremo, dove hanno regalato al pubblico un emozionante live acustico di “Abbi cura di me” (canzone con cui Cristicchi ha vinto il Premio “Sergio Endrigo” per la Miglior interpretazione e il Premio “Giancarlo Bigazzi” per la Miglior composizione musicale al Festival di Sanremo 2019), “Che sia benedetta” (brano scritto da Amara con Salvatore Mineo e interpretato da Fiorella Mannoia, classificatosi al 2° posto al Festival di Sanremo 2017) e, in chiusura, “L’ombra della luce”, un omaggio al Maestro Franco Battiato.

Attualmente Simone Cristicchi e Amara sono impegnati nelle repliche del tour “Torneremo ancora – Concerto mistico per Battiato”, che da giugno del 2022 ad oggi ha ottenuto un grande successo di pubblico e di critica, registrando numerosi sold out nei più prestigiosi teatri italiani. Da marzo torneranno in scena e calcheranno il palco del Teatro Brancaccio di Roma, per poi proseguire a Imperia, a Trento, a Jesolo (Venezia) e, accompagnati da Orchestra Sinfonica, a Taranto, a Potenza e a Matera.

Il 14 febbraio uscirà in digitale, cd e vinile “Dalle tenebre alla luce” (Dueffel Music / ADA Music Italy), la speciale edizione dell’ultimo album di Simone Cristicchi che contiene anche “Quando sarai piccola”, brano scritto dallo stesso artista con Nicola Brunialti e con la musica composta da Cristicchi e Amara.

Proprio ieri il presidente Eugenio Giani ha conferito all’artista il Pegaso d’Oro, la massima onorificenza della Regione Toscana, come riconoscimento al suo contributo alla cultura italiana attraverso la musica, il teatro e la letteratura. La cerimonia di premiazione si è tenuta nella Sala Pegaso di Palazzo Strozzi Sacrati, sede della Presidenza a Firenze.

Simone Cristicchi, nato a Roma nel 1977, è un artista poliedrico che ha saputo coniugare musica, teatro e impegno sociale. Tra i suoi lavori più significativi, da ricordare lo spettacolo “Paradiso, dalle tenebre alla luce”, ispirato alla cantica dantesca, presentato in occasione delle celebrazioni per i 700 anni dalla morte di Dante Alighieri.

Il Pegaso d’Oro viene assegnato a personalità che hanno reso un servizio alla comunità nazionale e internazionale attraverso la loro opera in campo culturale, politico, filantropico e nel rispetto dei diritti umani. Tra i precedenti insigniti figurano nomi illustri come Roberto Benigni, Margherita Hack e Paolo e Vittorio Taviani.