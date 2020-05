Silli: "Onore al coraggio di due poliziotti"

Prato, il Deputato e coordinatore regionale toscano di 'Cambiamo!' chiamerà personalmente gli agenti che hanno arrestato un corriere della droga dopo un rischioso inseguimento

"Il mio da plauso da cittadino e da rappresentante delle Istituzioni - sono parole di Giorgio Silli, Deputato e coordinatore regionale toscano 'Cambiamo!' - va alla coraggiosa operazione di polizia che ieri ha portato la Questura pratese ad arrestare un corriere della droga dopo un rischioso inseguimento. Questi episodi mi rendono orgoglioso d'essere italiano e delle nostre forze di polizia. Un tributo di riconoscenza, in particolare, va ai due agenti che hanno compiuto l’inseguimento. I poliziotti in questione sono arrivati a sparare colpi di pistola in maniera fredda e ponderata, bloccando l’auto del malvivente, consentendo il suo arresto e permettendo il sequestro di 30 kg di cocaina oltre che di 170 mila euro. Il coraggio di farlo in un momento così complesso, con l’opinione pubblica sempre guardinga sull’operato generoso delle Forze dell’ordine, vale ancora di più. Mi curerò di chiamare personalmente gli agenti di polizia per ringraziarli e far loro i miei complimenti".