Sigfrido Ranucci alla Versiliana

Prosegue il 47° Festival La Versiliana con il secondo appuntamento del cartellone 2026 promosso e organizzato dalla Fondazione Versiliana sotto l’egida del Comune di Pietrasanta e firmato dalla direzione artistica di Marco Marchesi. Dopo il debutto della stagione, il grande teatro all’aperto immerso nella pineta della Versiliana si prepara ad accogliere uno dei giornalisti d'inchiesta più autorevoli del panorama italiano.

Sabato 18 luglio 2026, alle ore 21.30, protagonista della serata sarà Sigfrido Ranucci con "Diario di un trapezista", uno spettacolo intenso e coinvolgente che accompagna il pubblico dietro le quinte del giornalismo investigativo, in un racconto personale fatto di scelte, incontri e vicende che hanno segnato profondamente la sua vita e la sua carriera.

“Il Diario del Trapezista – spiega Ranucci nelle note dello spettacolo - è la presentazione teatrale che racconta un Sigfrido segreto, parallelo a quello che siete abituati a vedere in onda, che per realizzare le inchieste ha dovuto fare delle scelte, anche in pochi secondi, che hanno condizionato per sempre la sua vita. Ho imparato che a definire il destino di una persona non sono tanto le sue qualità, quanto le sue scelte. Anche quelle che non fa.Ci sono persone che con la loro presenza e le loro scelte, pur rimanendo nell'ombra, sono state determinanti per la realizzazione delle mie inchieste, persone che sembrano uscite da un romanzo.

C'è un vagabondo che mi aiuta a realizzare lo scoop internazionale più importante della storia della Rai, quello sui bombardamenti di Falluja, dove gli Stati Uniti hanno utilizzato l'agente chimico fosforo bianco. Poi un tassista che mi fa ritrovare la pinacoteca di Tanzi, decine di capolavori del valore di milioni di euro che erano sfuggiti alle indagini di due procure e dell'agenzia di investigazione internazionale più importante del mondo, la Krol. Una producer svizzera che passa le notti insonni a salvare i rospi e che mi ha salvato dal trappolone di un politico che mi aveva fatto spiare per bloccare la mia inchiesta sulla sua amministrazione e stroncare la mia carriera.

C'è una vicepreside di una scuola che mi ha aiutato a realizzare un'inchiesta sul traffico di armi e un rapinatore pugliese che ha assistito all'ordine di uccidermi da parte della mafia. Poi c'è la professoressa che ha ripreso il misterioso incontro tra il senatore Matteo Renzi e l'ex 007 Marco Mancini in un autogrill. Infine c'è Lavinia, una bodyguard che mi ha aiutato a sventare il progetto di alcuni politici di sostituirmi alla conduzione di Report. Ho maturato la convinzione che tutte le persone che ho incontrato nella mia vita hanno avuto un compito; coloro che sono andate via è perché quel compito l'avevano portato a termine. Tutte si sono portate via un pezzo di me e mi hanno insegnato qualcosa, alcune anche a non essere come loro.»

Uno spettacolo – dunque - che alterna il ritmo del racconto civile alla dimensione più intima e autobiografica, offrendo al pubblico uno sguardo inedito sull'uomo dietro il giornalista, sulle responsabilità, i rischi e le scelte che hanno accompagnato alcune delle più importanti inchieste degli ultimi decenni.

L'evento è a cura di AD Management. I biglietti per gli spettacoli del 47° Festival La Versiliana sono in vendita presso la biglietteria del Festival, aperta tutti i giorni dalle ore 10.00 alle 13.00 e dalle 17.00 alle 22.30, e sul circuito TicketOne.

Per informazioni, aggiornamenti e per consultare il programma completo della 47ª edizione del Festival La Versiliana è possibile visitare il sito ufficiale www.versilianafestival.it oppure contattare il numero 0584 265757.

I PROSSIMI SPETTACOLI DEL 47° FESTIVAL LA VERSILIANA

19 lug. Vincenzo Salemme - Lo spettacolo della mia vita-50 anni di teatro in...e fuori nevica!

21 lug. Le Ali della Danza Gala di Stelle InternazionaliDirezione Artistica Alice Mariani, prima ballerina Teatro alla Scala

23/24 lug. Hit Giovani – Canzone d’autore 2026 – II edizione.Concorso Canoro. Ospite d'onore Mara Maionchi. Con la conduzione di Carlo Fontana. Prod. Associazione Pegaso, dir. art. Franca Dini. (presso Spazio Incontri al Caffè)

25 lug. Pablo Trincia - L’uomo sbagliato- un’inchiesta dal vivo.

26 lug. Jonathan Canini - Te lo giuro sul tuo exdi e con Jonathan Canini

29 lug. t.A.T.u - Return of a legend.L’iconico duo della musica pop mondiale per grande evento di respiro internazionale.

30 lug. Stefano Nazzi - INDAGINI Live 2026 - un'altra storia

31 lug. Edoardo Leo - Ti racconto una storia.Con le improvvisazioni musicali di Jonis Bascir

…segue agosto

AGOSTO

1 ago.Maurizio Schweizer - Celentano! The tribute show

3 ago. Ermal Meta - Live Estate 2026

4 ago. Aldo Cazzullo e Angelo Branduardi - Francesco.Testi di Aldo Cazzullo, Musiche di Angelo Branduardi eseguite dal vivo in collaborazione con Fabio Valdemarin

5 ago. Antonio Ornano - (In)grato.Regia Alessandro Nidi

6 ago. The Wall - Pink Floyd History orchestra

7 ago. Arisa - Summer Tour 2026

10 ago. Noemi – Live 2026

12 ago. K-pop is coming

13 ago. De André canta De André - Best of Tour 2026

14 ago. Patty Pravo - Opera Tour

17 ago. La sera dei Miracoli – Omaggio a Lucio Dalla.Lorenzo Campani (voce), Luigi Buggio (direzione artistica e tastiere), Marco Vattovani (batteria), Alessandro Leonzini (basso), Marco Locatelli e Ivan Geronazzo (chitarre).

18 ago. Splean - Live

19 e 26 ago. Giorgio Panariello - E se domani...

20 ago. Mario Biondi - This is what you are - 20th anniversary summer tour

21 ago. Levante Dell'amore Live in Estate 2026

22 ago. Raf - Infinito - Estate 2026

23 ago. Jannacci e dintorni con Simone Colombari, Max Paiella.Regia Lorenzo Gioielli con Attilio Di Giovanni (Direzione musicale e pianoforte) Gino Mariniello (chitarra classica ed elettrica) Alberto Botta (percussioni) Flavio Cangialosi (basso, contrabasso e fisarmonica) Mario Caporilli (tromba e flicorno) Claudio Giusti (sax tenore e flauto traverso)

BIGLIETTERIA FESTIVAL LA VERSILIANAtel. 0584 265757 biglietteria@versilianafestival.itI biglietti degli spettacoli sono in vendita anche su TicketOne.