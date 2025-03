Sicurezza urbana: dalla Regione oltre € 550.000 a 12 Comuni fiorentini

La Regione ha deciso di assegnare 505.188 euro a 12 Comuni della provincia di Firenze come finanziamento per i progetti da loro presentati in materia di sicurezza urbana. Si tratta dei Comuni di Firenze a cui vanno 75.000 euro, Bagno a Ripoli (35.000), Rignano sull’Arno (20.000), Pelago (7.000), Empoli (75.000), Sesto Fiorentino (73.188), Fiesole (35.000), Barberino del Mugello (35.000), Reggello (20.000), Montelupo fiorentino (35.000), Londa (20.000) e Scandicci (75.000).

Il bando è stato cofinanziato dal Programma regionale del Fondo sociale europeo plus 2021-2027 e rientra nell'ambito di Giovanisì, il progetto della Regione Toscana per la autonomia dei giovani. I finanziamenti variano da un minimo di 20.000 ad un massimo di 75.000 euro per ciascun Comune.

EMPOLI

HUGO - Luci accese sulla città è il nome del progetto empolese dal valore di 107mila euro totali, per il quale Regione Toscana ha assegnato un finanziamento all’amministrazione comunale di 75mila euro. Per l’importo restante di 32mila euro il Comune di Empoli provvederà a stanziare risorse sul proprio bilancio come quota di co-finanziamento del progetto. HUGO si è piazzato al decimo posto della graduatoria regionale.

Il nome Human Geography Organizer richiama alla memoria il progetto avviato nel 2019 dedicato alla sicurezza integrata, alla rigenerazione e riqualificazione di spazi pubblici urbani. La co-progettazione tra Comune di Empoli e Consorzio COeSO Empoli ha portato a diverse azioni che puntassero a rigenerare il quartiere valorizzando le relazioni umane delle persone che ci vivono, ci lavorano e ci transitano. Tra queste l’apertura e il presidio della Casa di Hugo, spazio ibrido dove si svolgono corsi, eventi e trovano ascolto le esigenze delle persone che gravitano nel quartiere, micro eventi di animazione dal taglio multiculturale, un percorso partecipativo con la cittadinanza.

L'intervento che scaturirà dal finanziamento ottenuto sarà in discontinuità con quanto fatto finora: verrà ampliato il raggio di azione anche alle aree del centro storico. Qui saranno presenti i mediatori di strada per raccogliere segnalazioni dei cittadini, lavorando per sistemare questioni di marginalità e inclusione sociale, entrando in relazioni con le varie comunità presenti in zona. L'obiettivo è prevenire gli episodi di microcriminalità e migliorare le condizioni di sicurezza, con un approccio attivo finora mai sperimentato in zona. L'altra linea di intervento parla di un percorso di illuminazione artistica che raccontino la storia della città, elevando con l'arte aree altrimenti a rischio degrado. Il bando nasce per creare strategie che vadano oltre ai necessari controlli di sicurezza, instaurando percorsi di collaborazioni tra cittadini e realtà del Terzo Settore per l'inclusione e la sicurezza urbana.

Il Comune di Reggello conferma il proprio impegno per la sicurezza urbana integrata e la partecipazione attiva, ottenendo un finanziamento dalla Regione Toscana nell’ambito del bando "Sicurezza urbana e Partecipazione dei cittadini". Questo contributo, che fa parte del Fondo Sociale Europeo, è destinato a promuovere lo sviluppo e l’incremento della qualità della vita delle comunità territoriali, in un’ottica di promozione di sicurezza urbana integrata, basata sulla riappropriazione, la cura e la condivisione degli spazi pubblici e sulla costruzione di presidi sociali duraturi mediante la collaborazione tra istituzioni, associazioni e cittadini.

Il progetto “Ritmi Urbani: il battito della comunità, la forza del cambiamento”, presentato dal Comune, ha ricevuto un contributo regionale di circa 20.000 euro, a fronte di un investimento complessivo di 30.000 euro, di cui 8.500 euro stanziati direttamente dall'Amministrazione comunale reggellese.

L’iniziativa mira a rafforzare la coesione sociale attraverso la partecipazione attiva dei cittadini e interventi di riqualificazione e animazione delle aree verdi di Reggello. Le attività principali si concentreranno presso il Parco delle Lastre e i Giardini pubblici di Piazza Aldo Moro, con il supporto di spazi chiusi per attività laboratoriali, tra cui il Centro Visite di Ponte a Enna.

Il progetto si articola in tre principali ambiti di intervento:

Lo Spazio delle Idee: sei giornate di animazione nei parchi, con eventi culturali, ludici e sportivi aperti alla cittadinanza; Centro/Comunità: attività motorie, escursioni e laboratori ambientali per famiglie, giovani e terza età, con particolare attenzione ai valori della sostenibilità, equità, legalità, solidarietà e cooperazione; Percorso laboratoriale Palco Aperto: coinvolgimento degli adolescenti nella creazione e gestione di eventi musicali e formativi legati alla produzione artistica e discografica.

In particolare, per quanto riguarda i giovani, Ritmi Urbani si collega idealmente anche ad un altro progetto portato avanti dal Comune di Reggello, in qualità di ente capofila della Conferenza educativa fiorentina sud est: La Svolta. Realizzata grazie a un finanziamento nazionale, La Svolta è finalizzato a supportare giovani Neet, tramite percorsi di inclusione e attivazione sociale. Questo ulteriore risultato testimonia l’impegno dell’Amministrazione nel potenziamento delle politiche pubbliche per i ragazzi e le ragazze.