Toscana, boom di furti in abitazione

Firenze, 19 febbraio - "In Toscana si è registrato un aumento record di furti in casa. I dati sono allarmanti: 14.091 furti registrati nel 2023 e il valore per abitante più elevato in Italia, pari a 38,4 furti ogni 10.000 persone (+13,4 punti rispetto alla media nazionale) e un forte incremento dei casi rispetto al 2022, pari al 21,1%. Firenze, con 4.290 furti ovvero 43,3 ogni 10.000 abitanti, rappresenta in valori assoluti l'area più colpita della regione. Cosa sta facendo la Regione per invertire la tendenza in atto e lavorare sul fronte dei finanziamenti alla sicurezza?". È quanto chiede, in un'interrogazione, il capogruppo di Forza Italia al Consiglio regionale della Toscana, Marco Stella, riportando i dati che emergono dalla terza edizione dell'Osservatorio sulla Sicurezza della Casa Censis-Verisure, realizzata con il supporto del Servizio analisi criminale del Ministero dell'Interno.

"La Regione Toscana - ricorda Stella - ha facoltà di attivare avvisi pubblici rivolti ai Comuni per investimenti in progetti in materia di videosorveglianza, e dovrebbe aumentare il suo impegno nell'ambito delle politiche di sicurezza in attuazione di quanto previsto dalla specifica normativa regionale (l.r. 19 febbraio 2020, n. 11 "Norme in materia di sicurezza urbana integrata e polizia locale. Modifiche alla l.r. 22/2015"). Pertanto, chiediamo al governatore Eugenio Giani e alla Giunta regionale se intendano rafforzare gli investimenti per progetti dei Comuni in materia di videosorveglianza, e se intendano promuovere e finanziare progetti in materia di sicurezza integrata attinenti la rigenerazione e la riqualificazione delle città, attraverso il sostegno agli enti locali sia su progetti di sicurezza partecipata e prevenzione, sia su progetti finalizzati all'installazione di sistemi di videosorveglianza, perseguendo la diffusione e il potenziamento di questi in tutti i Comuni toscani, al fine di garantire e migliorare il controllo del territorio".