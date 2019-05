Sicurezza sul lavoro: dagli infortuni alle aggressioni

Iniziativa della Fit-Cisl Toscana per fare il punto sulla sicurezza sul lavoro e sul fenomeno delle aggressioni nel settore trasporti

Dal proliferare degli appalti alle aggressioni al personale, sono ancora tanti i rischi per la sicurezza sul lavoro nel settore dei trasporti.



A fare il punto sono la Cisl e la Fit-Cisl della Toscana, con un convegno in programma lunedì prossimo, 29 Aprile, a Firenze, a pochi giorni dalla Giornata mondiale per la salute e sicurezza sul lavoro.



“La sicurezza sul lavoro si costruisce insieme” il titolo dell’iniziativa, a cui parteciperanno RLS e delegati sindacali della Fit Toscana, ma anche responsabili territoriali dei vari organi competenti su questa delicata materia. L’incontro si svolgerà al Centro Montedomini – Il Fuligno, in via Faenza 48, a partire dalle ore 9,30. Questo il programma della mattinata.