Trentacinque veicoli controllati, 15 violazioni rilevate e 45 punti patente decurtati. Quattro i veicoli sequestrati, tra cui uno di “contrabbando”.

È il bilancio di tre controlli effettuati negli ultimi giorni dalle pattuglie dei Reparti di Campo di Marte e Rifredi in via Aretina e viale Guidoni.

Quattro le patenti ritirate: tre perché intestate a conducenti con patente extra UE residenti in Italia da oltre un anno e una perché il conducente stava usando il cellulare (250 euro di sanzione e decurtazione di 5 punti).

Due i veicoli trovati senza copertura assicurativa, per i quali è scattato il sequestro oltre alla sanzione da 866 euro e il taglio di 5 punti sulla patente per i conducenti.

Gli agenti hanno colto sul fatto anche sei conducenti che guidavano senza cintura di sicurezza: anche in questo caso, oltre alla sanzione da 83 euro, è previsto il taglio di 5 punti patente.

Fermato anche un uomo senza patente alla guida di un veicolo sottoposto alle cosiddette “ganasce fiscali”. Il mezzo è stato sequestrato ai fini della confisca e alienazione, mentre per l’uomo sono scattati due verbali: uno da 5.100 euro per la mancanza della patente e uno da 1.984 euro perché utilizzava un veicolo sottoposto a fermo.

Ma l’episodio più curioso è quello avvenuto in viale Guidoni, dove gli agenti hanno fermato un veicolo di grossa cilindrata, dal valore di circa 90.000 euro, immatricolato in Albania. Dagli accertamenti è emerso che il conducente era residente in Italia e lo guidava senza la presenza a bordo del proprietario, residente in Albania. Non trattandosi di un evento occasionale ma di un utilizzo protratto nel tempo, per l’uomo è scattata la sanzione per contrabbando doganale.

Il mezzo è stato sequestrato e messo a disposizione dell’Agenzia delle Dogane per la valutazione della somma da recuperare per i dazi non pagati oltre all’IVA.

“Questi controlli - ha sottolineato l’assessore alla sicurezza Andrea Giorgio - dimostrano quanto sia importante il presidio quotidiano delle nostre strade da parte della Polizia Municipale. Dietro violazioni che possono sembrare ‘minori’, come la mancata cintura o l’uso del cellulare alla guida, ci sono comportamenti che mettono a rischio la sicurezza di tutti. Ringrazio gli agenti dei Reparti di Campo di Marte e Rifredi per l’attenzione e la professionalità con cui lavorano, anche su accertamenti complessi come quello sul veicolo immatricolato all’estero. Continueremo a investire in controlli mirati perché la sicurezza stradale resta una priorità per l’Amministrazione”.