Sicurezza: venerdì la Commissione parlamentare di inchiesta a Firenze

Firenze, 21 gennaio- La Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie, venerdì 24 gennaio sarà in missione a Firenze con una delegazione presieduta dal Presidente, on. Alessandro Battilocchio (FI). In agenda in Prefettura (via Cavour) incontri con il Prefetto Francesca Ferrandino, il Questore Fausto Lamparelli, l’assessora comunale all’Urbanistica Caterina Biti e con il Presidente di Casa s.p.a. Luca Talluri.

La Commissione proseguirà la missione nel pomeriggio, con la visita alla sede dell’Arcidiocesi di Firenze (piazza di San Giovanni, 3) e con il sopralluogo nella periferia ovest della città, in particolare a Le Piagge - Parco delle Cascine.

"Qui a Firenze si sta sfiorando il ridicolo, se la questione non fosse tragica. Abbiamo una città piena di criminalità e violenza, in cui i cittadini si sentono insicuri, con aggressioni a semplici cittadini, tassisti, autisti di bus e tramvia, o negli ospedali, ma per la sinistra e il sindaco il grande problema cittadino è rappresentato dalle key box sui portoni dei palazzi, e in particolare da tutto il fenomeno delle locazioni brevi, un settore che invece porta benessere ai fiorentini e anche alle casse comunali. Ci chiediamo come si possa amministrare una città in questo modo" afferma il capogruppo di Forza Italia al Consiglio regionale della Toscana, Marco Stella, che porta la solidarietà sua personale e del partito al tassista e all'autista del tram aggrediti.

"Ci viene in dubbio che il nostro sindaco non legga le notizie riguardanti la cronaca cittadina - sottolinea Stella -. Altrimenti, si accorgerebbe che ogni sera decine di auto vengono prese di mira e danneggiate; le aggressioni, gli scippi, le rapine, i tentativi di stupro non si contano. Ci sono intere aree e rioni in cui lo spaccio di droga avviene alla luce del sole. Ma invece di risolvere questi problemi, il sindaco si lancia in questa guerra al turismo. Nel 2024 sui treni sono state denunciate 33 aggressioni (18 a Firenze), sui bus di Autolinee Toscane 30 aggressioni (8 a Firenze), sulla tramvia di Firenze tre. Senza contare le aggressioni a tassisti, e quelle al personale sanitario. Sono numeri in crescita. La polizia municipale deve pattugliare a fondo il territorio invece di essere impiegata quasi solo per fare contravvenzioni".