Si lavora sul muro di sponda a Cascine del Riccio

Manutenzioni in corso su tutto il bacino del Torrente Ema a cura del Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno. Gli interventi sono di diversa natura ma con la medesima finalità di mantenere o meglio ancora accrescere il grado di sicurezza idraulica delle zone interessate.

In corso ormai da tempo gli sfalci della vegetazione nei tratti con opere idrauliche e all’interno dei centri abitati; si tratta del primo di 2 o 3 passaggi stagionali che servono per ispezionare il corso dell’acqua e poi liberare la sezione d’alveo prima dell’inverno; per seguire l’andamento dei lavori è disponibile una Mappa dei Lavori in corso sul sito del Consorzio.

Solo a partire da questi giorni, dopo il necessario stop alle lavorazioni forestali a vantaggio della nidificazione della stagione primaverile e di inizio estate in vigore fino al 1 luglio, anche gli interventi di diradamento selettivo delle alberature e di rimozione delle piante cadute e dei depositi vegetali in alveo sui tratti più collinari o lontani dalle aree più abitate.

Rientrano nelle manutenzioni ordinarie anche tanti altri interventi cosiddetti ‘invidentali’ per di ripristino e riparazione di varie criticità localizzate; come è il caso del fosso nei pressi di via Giotto a Grassina, nel Comune di Bagno a Ripoli dove si era resa necessaria e si è realizzata una stabilizzazione del fondo alveo. Su questo affluente destro del torrente Ema, intercluso tra il cantiere della variante alla SR222 e il tratto tombamento sotto l’abitato di Grassina si è lavorato per rallentare la velocità delle acque e dunque ridurre l’erosione e favorire la sedimentazione del trasporto solido proveniente da monte in modo da ridurre il rischio occlusione all’imbocco del tombamento. Con l’occasione si è anche realizzata una percorrenza di servizio per l’accesso per le future manutenzioni.

Sull’Ema invece il Consorzio di Bonifica sta lavorando in sponda destra del torrente in prossimità dell’abitato di Cascine del Riccio per il rifacimento del muro di difesa idraulica con gli obiettivi di ripristinare l’integrità dei paramenti, di rettificare la quota sommitale e ripristinare la cimasa a finitura e di applicazione dei giunti waterstop per garantire la tenuta idraulica in caso di livelli critici di piena del torrente.

Mezzi e operai del Consorzio di Bonifica Toscana Nord in queste ore sono al lavoro nell’area verde attorno alla chiesa di San Leonardo al Frigido.

L’intervento serve a restituire decoro al piccolo edificio di culto in via Taberna Frigida, dove un tempo sorgeva l'ospedale gerosolimitano di San Leonardo e di cui faceva parte la chiesa annessa, ricostruita nel dopoguerra. “Si tratta di un intervento effettuato su richiesta della Provincia e in sinergia con l’ente – evidenzia il presidente Ismaele Ridolfi -, con l’intenzione di garantire la giusta pulizia a un’area frequentata e amata dai massesi, che rientra a pieno titolo, non solo per la sua posizione, nel parco fluviale del Frigido dove il Consorzio gestisce la manutenzione degli argini così come della passeggiata sotto il profilo della cura del verde. Un luogo dall’alto valore spirituale e storico al tempo stesso, dove a settembre viene commemorata in particolare la strage delle Fosse del Frigido compiuta dai nazisti”.