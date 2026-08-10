Visita istituzionale del Prefetto di Firenze alla Direzione Marittima

Lo scorso 31 luglio il Prefetto di Firenze, Francesca Ferrandino, ha effettuato una visita istituzionale alla Direzione Marittima della Toscana, con sede a Livorno.

Ad accoglierla il Direttore Marittimo della Toscana, Contrammiraglio Giovanni Canu, e il Prefetto di Livorno, dott. Giancarlo Dionisi.

L’incontro ha rappresentato un’importante occasione di confronto istituzionale e ha consentito al Prefetto di approfondire le molteplici attività svolte quotidianamente dalla Guardia Costiera a tutela della sicurezza della navigazione, della salvaguardia della vita umana in mare, della protezione dell’ambiente marino e costiero e della legalità nel settore marittimo.

Nel corso della visita il Contrammiraglio Canu ha illustrato l’organizzazione della Direzione Marittima della Toscana, le competenze dei Compartimenti marittimi di Livorno, Portoferraio, Viareggio e Marina di Carrara e il ruolo di coordinamento assicurato dalla Centrale Operativa regionale nell’ambito delle attività di ricerca e soccorso in mare. Ampio spazio è stato dedicato anche alle numerose funzioni di polizia marittima svolte dalla Guardia Costiera, che rappresentano un punto di riferimento essenziale per la sicurezza del sistema marittimo regionale.

Particolare attenzione è stata riservata alle attività di controllo della filiera ittica, settore nel quale la Guardia Costiera svolge il ruolo di Autorità nazionale di riferimento per la vigilanza sulla corretta applicazione della normativa europea e italiana in materia di pesca e commercializzazione dei prodotti ittici. Il Prefetto Ferrandino ha potuto verificare come tali controlli non si limitino alle aree portuali e costiere, ma interessino l’intero territorio regionale.

In tale contesto è stata evidenziata la costante attività svolta anche nella provincia di Firenze, dove il personale della Guardia Costiera effettua verifiche presso mercati ittici, esercizi commerciali, punti della grande distribuzione, ristoranti e altri operatori del settore. L’obiettivo è garantire la tracciabilità dei prodotti, la tutela della salute dei consumatori e del made in Italy, contrastare le frodi alimentari e contribuire alla salvaguardia delle risorse ittiche.Nel corso dell’incontro il Prefetto ha inoltre avuto modo di conoscere da vicino l’organizzazione della Direzione Marittima e di confrontarsi con il personale impegnato nello svolgimento dei delicati compiti istituzionali affidati al Corpo, potendo toccare con mano la professionalità, la competenza e il profondo senso dello Stato che caratterizzano quotidianamente l’operato delle donne e degli uomini della Guardia Costiera.

Al termine della visita, firmando il libro d’onore, il Prefetto ha espresso parole di vivo apprezzamento nei confronti del personale della Guardia Costiera, sottolineando il valore del servizio svolto a favore della collettività e l’importanza delle attività assicurate non soltanto in mare, ma anche nell’entroterra, a tutela della legalità e della sicurezza alimentare.