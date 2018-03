MotoGP: si avvicina il Gran Premio d’Italia 2018

Ieri l'esordio del campionato 2018

Ha rispettato le previsioni della vigilia, prendendosi subito la vetta del Motomondiale. Andrea Dovizioso, da favorito, ha vinto il Gp del Qatar battendo per un soffio Marc Marquez: una prova di forza che ha impressionato. Per il momento, la lotta per il titolo è riservata ai due in testa alla classifica: Valentino Rossi è partito bene, salendo subito sul podio, assieme al suo compagno di squadra Maverick Viñales.

Il Gran Premio d’Italia Oakley è in programma il 3 giugno prossimo sul circuito del Mugello. Sarà un calendario vivacissimo, naturalmente, quello che animerà il programma nel weekend, con numerosi.appuntamenti dedicati alle due ruote.