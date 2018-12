Shel Shapiro e Maurizio Vandelli finalmente insieme dal vivo

Dopo la calorosa accoglienza al recente album “Love and peace” (Sony Music) ricevuta dalla critica e dal pubblico, la singolare coppia è pronta per l’attesissimo tour, prodotto e realizzato da Trident Music, con la regia di Roberto Manfredi, che partirà lunedì 10 dicembre dal Teatro Verdi di Firenze alle 20,45

Parte da Firenze il Love and Peace Tour La singolare coppia, già premiata da critica e pubblico, finalmente dal vivo.

Un viaggio nelle immagini e nelle emozioni di intere generazioni. Uno spettacolo di grande musica e travolgente energia improntato sulla storia dei due artisti, con una produzione innovativa e scenograficamente ricca.

Sarà uno spettacolo di oltre due ore, che travolgerà il pubblico con un’inattesa energia. Una produzione di altissima qualità, suggestiva ed innovativa da un punto di vista tecnologico e scenograficamente ricca, per uno spettacolo improntato sulla storia delle loro carriere, non solo Equipe 84 e The Rokes ma anche sui loro percorsi individuali che tanto hanno dato alla scena musicale italiana. Immagini e video fortemente simbolici e rappresentativi verranno proiettati su un grande schermo, mentre la loro proverbiale rivalità verrà affrontata con molta ironia, come esempio di due identità e personalità artistiche che della loro differenza hanno fatto un punto di forza, unendosi per un progetto comune.



“Quando saliamo su un palco riusciamo ancora a sentire il brivido e l’energia di una volta. Insieme tireremo fuori una carica che per molti potrebbe essere inedita” racconta Shapiro “All’epoca non avremmo mai pensato di essere ancora qui, cinquant’anni dopo. Il momento però è quello giusto” aggiunge Vandelli, e concludono “Abbiamo un compito e un dovere, anche alla nostra età, ed è quello di emozionare il prossimo”.



La musica sarà al centro di quest’attesissimo spettacolo, per regalare al pubblico le emozioni evocate dal loro vasto e storico repertorio, parte integrante ormai dell’immaginario collettivo degli italiani. I brani contenuti in “Love and Peace” avranno un ruolo centrale nella scaletta (Che colpa abbiamo noi; Tutta mia la città; Un angelo blu; Bang bang; E’ la pioggia che va; Io ho in mente te; Bisogna saper perdere; Io vivrò senza te; You raise me up, When you walk in the room; Piangi con me; Nel cuore e nell’anima; 29 settembre), insieme a tanti classici del repertorio dei due grandi artisti, e a cover di celebri hit italiane ed internazionali legate, naturalmente, alla loro storia.



Shel Shapiro e Maurizio Vandelli rappresentano la voglia di comunicare e di vivere la positività e la bellezza della musica come grande forza aggregante, e questo spettacolo sarà un affascinante viaggio nella musica, nel linguaggio, nelle immagini e nelle emozioni di intere generazioni, che si ritroveranno magicamente insieme, senza divisioni o contrasti.



Sul palco con Shapiro e Vandelli una band di eccellenti musicisti: Alessio Saglia alle tastiere, David Casaril alla batteria, Gian Marco De Feo e Daniele Ivaldi alle chitarre acustiche ed elettriche, e Massimiliano Gentilini al basso.



Tutti gli aggiornamenti sul calendario del tour sono disponibili su www.tridentmusic.it





Radio Italia Anni 60 è la radio partner ufficiale del tour.

Info spettacolo Firenze

Teatro Verdi - via Ghibellina, 99– Firenze

Info tel. 055.212320 - 055.667566

www.teatroverdifirenze.it - www.bitconcerti.it



Biglietti (esclusi diritti di prevendita)

1° settore 45 euro

2° settore 40 euro

3° settore 35 euro

4° settore 30 euro

5° settore 25 euro



Prevendite

Box Office Toscana www.boxofficetoscana.it/punti-vendita (tel. 055 210804)

Ticket One www.ticketone.it (tel. 892 101)



Sconti e riduzioni

I bambini sotto i cinque anni entrano gratuitamente accompagnati da un adulto, in numero di un bambino/a per ogni adulto, ma non hanno diritto a occupare un posto a sedere.



Portatori di handicap

Possono acquistare un biglietto specifico al prezzo più basso previsto per l'evento ed entrare con un accompagnatore (a cui viene concesso un ingresso gratuito). I biglietti sono reperibili esclusivamente su prenotazione telefonica al numero 055/667566. Per accedere a una sistemazione consona, si sconsiglia l'acquisto di un biglietto generico.