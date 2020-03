"Settore agroalimentare, un grazie ai lavoratori"

Il ministro Bellanova incoraggia gli operatori e promette grande attenzione

Il ministro dell'Agricoltura Teresa Bellanova attraverso i social ringrazia tutti i lavoratori dell'agroalimentare, chiede per loro un'attenzione in più da parte delle persone e sottolinea che il Governo è al lavoro per garantire sicurezza sul luogo di lavoro.

"Come sapete, i prodotti alimentari continuano ad essere venduti in tutti i negozi di agroalimentari, le gastronomie, i supermercati, che resteranno aperti per i cittadini. Di questo voglio ringraziare tutti gli operatori del settore, gli imprenditori, i produttori, i lavoratori dell'intera filiera che in queste ore continuano a lavorare per garantire che la produzione resti attiva e che ognuno di noi possa continuare a mettere buon cibo in tavola. Chiedo ad ognuno di noi un'attenzione in più - non solo sanitaria ma umana - quando si va a fare la spesa, quando si incontrano questi lavoratori. Da parte nostra siamo al lavoro per assicurare al più presto che possano avere i più adeguati dispositivi per tutelare la loro salute e garantire la loro sicurezza sul posto di lavoro. La filiera agroalimentare non può fermarsi. I lavoratori non possono stare a casa.

Se vogliamo ringraziarli, aiutiamoli a proteggersi dal virus".