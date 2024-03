Settimana Mondiale del Glaucoma: a Firenze screening gratuiti

Firenze, 9 marzo 2024 – E’ una malattia subdola, non a caso chiamata ‘il ladro silenzioso della vista’. Stiamo parlando del glaucoma, che colpisce un milione di italiani. Si calcola che in Toscana le persone a rischio siano 58 mila. La metà di loro però non ne è consapevole e, per questo motivo, corre il pericolo di perdere la vista. La migliore arma resta la prevenzione, come ogni anno viene ribadito durante la Settimana mondiale del glaucoma. A Firenze, appuntamento il 14 marzo con controlli oculistici gratuiti dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18 presso il Circolo Ricreativo e Culturale “Gino Baragli” in via Antonio Cocchi 17 a Firenze (zona Campo di Marte).

Per prenotazioni, è possibile inviare un messaggio di posta elettronica all’indirizzo uicfi@uici.it o chiamare lo 055.580319.

L’iniziativa è organizzata da Iapb Italia onlus, insieme alle sezioni territoriali dell’Uic. Spazio a distribuzione di materiali informative ed a visite di approfondimenti con oftalmologi.

Il glaucoma è una malattia degli occhi che danneggia il nervo ottico, spesso associata ad un aumento della pressione oculare. Rappresenta la principale causa di cecità irreversibile nel mondo. Dà sintomi solo in fase avanzata, quando i danni causati non sono più riparabili. La progressione della malattia, inoltre, è così lenta che il paziente non si accorge di nulla per molto tempo. Per poterla curare è necessario riconoscerla quando i sintomi non si sono ancora manifestati. Per sapere se si ha il glaucoma è sufficiente rivolgersi a un medico oculista che con una visita specialistica può diagnosticarlo in tempo.