Sesto Fiorentino, la visita del Prefetto Guidi

Emergenza sanitaria e legalità al centro dell'incontro con Comune e forze dell'ordine

Il prefetto di Firenze, Alessandra Guidi, ha visitato nella mattinata di oggi, martedì 9 marzo, il Comune di Sesto Fiorentino.

Il sindaco Lorenzo Falchi ha accolto il Prefetto intorno alle 8,30 nel Palazzo comunale, dove si è tenuto un tavolo di lavoro istituzionale al quale hanno preso parte anche il vicesindaco, Damiano Sforzi, l'assessore alle Politiche sociali, Camilla Sanquerin, il comandante della Polizia Municipale, Paolo Bagnoli, la dirigente del Commissariato della Polizia di Stato di Sesto Fiorentino, Alessandra Gemma, e il tenente colonnello dei Carabinieri Giuseppe Saitta.

Durante l'incontro è emerso l’intenso impegno di collaborazione tra Amministrazione Comunale e Prefettura per garantire condizioni di presidio e controllo del territorio nel contenimento dell’epidemia. Sono state affrontate anche le questioni più importanti legate al tema della sicurezza e al rispetto della legalità. Al termine dell'incontro, accompagnata dal Sindaco, il prefetto Guidi ha visitato il Polo culturale di Doccia, sede della Manifattura dal XVIII secolo alla metà del XX e oggi della biblioteca Ragionieri. Nel corso della visita, guidati dalla responsabile Paola Biondi, sono state illustrate le attività che si svolgono all'interno della struttura e le sue prospettive di sviluppo. Successivamente, il Sindaco e il Prefetto si sono recati presso lo stabilimento della Richard-Ginori, in viale Giulio Cesare, per una visita che ha toccato lo showroom aziendale e alcuni reparti della produzione.