Servizio di consulenza su elementi di contrattualistica internazionale

Orientamento gratuito all'ExportHub di PromoFirenze

Firmare un contratto con un partner estero è un’opportunità di crescita importante, ma può rappresentare anche un’insidia, specie le prime volte. PromoFirenze, grazie all’accordo con affermati studi legali, offre la possibilità di incontrare gratuitamente professionisti esperti di contrattualistica internazionale. Le imprese fiorentine possono contare su un servizio specializzato di consulenza in merito alla struttura generale del contratto internazionale e le principali clausole, le differenze tra contratti in regime di civil law e common law, le principali tipologie di contratto (es. Compravendita, distribuzione, licenza, agenzia, franchising, ecc.) e degli strumenti internazionali che li governano (es. Convenzione di Vienna sulla vendita internazionale del 1980), e molto altro ancora.

Inoltre è possibile attivare una consulenza anche in materia di risoluzione di controversie internazionali tramite la mediazione, grazie al supporto della Florence International Mediation Chamber, istituita dalla Camera di Commercio di Firenze nel 2015.

Tutti i mercoledì, dalle ore 14 alle ore 18, le imprese avranno possibilità di prenotare il servizio per la durata massima di 1 ora. La consulenza si svolgerà on line.